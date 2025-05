Video Formula 1, Gran Premio Miami: gara a senso unico

Il Gran Premio di Formula 1 di Miami – come vedremo nel video con gli highlights della corsa – ha visto letteralmente una gara a senso unico con un dominio netto della McLaren, sempre più dominatrice assoluta sia per il Mondiale piloti che per il mondiale costruttori. A vincere è ancora Oscar Piastri, più lesto e vittorioso nettamente rispetto al compagno di squadra Lando Norris.

Il britannico – partito meglio in pre gara – commette un errore andando allo scontro con Verstappen al primo giro e questo praticamente gli costa la vittoria. Lando è costretto a ripartire dalla sesta posizione e riesce a scavalcare senza tanti problemi tutti i rivali eccetto il compagno di squadra, ormai andato in fuga e imprendibile per Lando. Ora la classifica del Mondiale vede Piastri in fuga davanti a Norris e Verstappen.

Completa il podio il britannico George Russell, quasi impalbabile per tutto il weekend ma abile a sfruttare un momento clou, superando il compagno di squadra Kimi Antonelli e Max Verstappen al pit stop, sfruttando l’aiuto della Safety car. Non una grande gara per Verstappen che ha fatto davvero il possibile ma la Red Bull continua a fare le bizze e sembra essere piuttosto indietro rispetto a McLaren e Mercedes.

Video Formula 1, Gran Premio Miami: è caos in casa Ferrari

Chi non se la passa meglio, o anzi sta molto peggio – come vedremo nel video con gli highlights della corsa – è la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I piloti non sono mai stati competitivi ed anzi hanno lottato nei bassi fondi della classifica facendo il massimo per quanto possibile.

Partiti 8 e 12esimo in classifica Leclerc ed Hamilton hanno combattuto, prima con Antonelli e poi con Sainz, e sono riusciti ad agguantare un settimo ed un ottavo posto che era purtroppo il miglior risultato possibile. Leclerc ci prova, poi anche Hamilton, ma le macchine davanti sono apparse nettamente superiori e quindi c’è poco da dire.

La McLaren domina, la Mercedes fa il possibile e Verstappen salva come può la Red Bull. Segnali di ripresa anche dalla Williams, quest’oggi con Albon e Sainz a punti mentre la Ferrari continua a deludere e ha fatto rumore anche una lite tra Hamilton e il team radio, segnale delle difficoltà di squadra. Una rossa in crisi.

