Video/ Fortuna Dusseldorf Dortmund (0-1): highlights e gol. Haaland salva Favre!

Il video di Fortuna Dusseldorf e Dortmund ci racconta di un match ben vivo ed equilibrato che di fatto si è risolto solo al termine dei minuti di recupero concessi dalla direzione arbitrale, a favore dei gialloneri, i quali hanno ben sofferto fin dai primi minuti. Fin dal via di questa sfida per la 31^ giornata di Bundesliga infatti il Dortmund non è riuscito a scardinare la difesa avversaria: anzi nel primo tempo si contano appena due sole vere occasioni da gol, segnate da Hakimi e Brandt, non andate a segno. La ripresa è ancor più frizzante del primo tempo: il Borussia fa di tutto per violare lo specchio degli F95, ma la formazione di Rosler resiste con coraggio. Al 65’ la prima emozione del secondo tempo, con il gol segnato da Guerreiro e poi annullato dalla VAR per fallo di mano. E’ poi verso il finale del match che il Dusseldorf si getta tutto in avanti nel tentativo di strappare un successo a sorpresa: Skrzybski sullo scadere dei 90’ spreca però due occasioni preziosissime. In un finale al cardiopalma dunque la sorte sorride infine al Dortmund, ma solo al sesto minuto di recupero: è il solito Haaland dunque a gonfiare la rete e condannare gli F95 alla seconda sconfitta, dalla ripresa della Bundesliga.

IL TABELLINO

FORTUNA DUSSELDORF DORTMUND 0-1 (0-O PT)

RETI: 95′ Haaland

FORTUNA (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Stöger, Sobottka (81′ Morales), Berisha, Suttner (76′ Skrzybski); Karaman (81′ Hennings), Thommy (83′ Zimmer). All. Rösler

BORUSSIA (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Witsel (61′ Haaland), Guerreiro; Sancho, Brandt, Hazard (74′ Reyna). All. Favre

AMMONITI: Hazard (B), Akanji (B), Giesselmann (F), Hakimi (B)

STADIO: Merkus Spiel Arena di Dusseldorf

ARBITRO: Stegemann

