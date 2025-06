Video Francia Georgia U21 (risultato finale 3-2) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della UEFA EURO Under21 2025.

VIDEO FRANCIA GEORGIA U21, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Štadión MŠK Žilina la Francia U21 vince per 3 a 2 contro la Georgia U21 non senza faticare. Nel primo tempo i ragazzi del commissario tecnico Gérald Baticle tentano immediatamente di assumere il comando delle operazioni proiettandosi anche pericolosamente in attacco dove la conclusione di Odobert è stata in ogni caso respinta dalla retroguardia avversaria intorno all’8′.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2025/ La Germania vola in finale! Diretta gol live score (semifinali, 25 giugno)

I Galletti insistono tramite un paio di giocate inefficaci firmate da Tel al 22′ e da Agoume, di testa, al 25′ ed i Crociati non combinano certo di meglio con uno spunto di Mamageishvili poco oltre la mezz’ora. I francesi spezzano quindi l’equilibrio iniziale con il gol siglato al 35′ da Tel, preciso nel trasformare il calcio di rigore da lui stesso conquistando essendo stato atterrato irregolarmente da Sazonov, ed al 44′ Agoume spreca la chance per l’immediato raddoppio.

DIRETTA/ Germania Francia U21 (risultato finale 3-0): tris con Gruda! (25 giugno 2025)

Nel secondo tempo il solito Tel insegue la doppietta al 51′ e la soluzione del suo compagno Lepenant viene disinnescata da Kharatishvili al 52′. Nel finale i ragazzi allenati da Ramaz Svanadze ripristinano l’equilibrio grazie alle reti firmate al 76′ da Abuashvili, su assist di Gordeziani, e completano la rimonta all’84’ con quella di Sazonov, su suggerimento di Abuashvili.

E’ Lepenant a rirovare il pari all’89’ ed il gol francese segnato a Barry al 90’+2′ viene annullato per fuorigioco, cosa che non accade invece alla nuova marcatura di Barry, ispirata da Lukeba, al 90’+12′. Questa vittoria assegna tre punti alla Francia U21 che sale in questo modo a quota 4 nella classifica del girone C degli Europei Under 21 2025. La sconfitta mantiene invece la Georgia U21 ferma a 3 punti, vedendosi scavalcare dunque dai diretti rivali della seconda giornata.

DIRETTA/ Inghilterra Olanda U21 (risultato finale 2-1): la decide Elliott! (25 giugno)