Video/ Francia Grecia (1-0) gol e highlights: ai Bleus basta Mbappé (19 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FRANCIA GRECIA: VITTORIA DI MISURA PER I BLEUS!

Prosegue a vele spiegate il cammino della Francia verso la fase finale di Euro 2024: battendo la Grecia per 1-0 i Bleus restano a punteggo pieno nel gruppo B ma non è stata affatto una passeggiata di salute per i vice-campioni del mondo in carica. Che soprattutto nel primo tempo, pur dominando in lungo e in largo, non sono riusciti a trovare la via del gol con Kolo Muani, Upamecano e Koundé che le occasioni per segnare ce l’hanno avute eccome ma non sono riuscite a concretizzarle. Gli uomini di Poyet hanno alzato un muro davanti alla porta di Vlachodimos, che in realtà non ne avrebbe nemmeno bisogno e lo ha ampiamente dimostrato nelle ultime stagioni in cui ha difeso i pali del Benfica. Dal canto loro gli ospiti non hanno impensierito più di tanto Maignan, fatta eccezione per un tentativo da fuori area di Bakasetas neutralizzato senza problemi dall’estremo difensore del Milan, che ci ha abituato a parate ben più impegnative di questa.

Video/ Inghilterra Macedonia del Nord (7-0) gol e highlights: Saka incanta l'Old Trafford (19 giugno 2023)

La svolta del match arriva nella ripresa quando Mavropanos manca completamente il pallone e dà un calcio in faccia a Griezmann provocandogli anche una ferita alla testa. Lo scontro è avvenuto all’interno dell’area di rigore e l’arbitro Mateu Lahoz non ci pensa due volte a indicare il dischetto, con il check del VAR che scagiona il difensore dello Stoccarda – solo cartellino giallo per lui, gli è andata decisamente di lusso. Dagli undici metri Mbappé si fa ipnotizzare da Vlachodimos ma il direttore di gara fa ripetere il penalty per un encroachment. Questa volta il fuoriclasse del PSG non sbaglia e sblocca la contesa. Per forza di cose la Grecia concede molti più spazi alla Francia che in contropiede potrebbe chiudere definitivamente i giochi ancora con Mbappé che viene anticipato da Hatzidiakos – che rischia l’autogol ma riesce a rifugiarsi in corner. A una ventina di minuti dal novantesimo Mavropanos si sacrifica commettendo un fallo da ultimo uomo per fermare il lanciatissimo Kolo Muani. In superiorità numerica i Bleus sfiorano il raddoppio con Coman, Dembélé, Camavinga e Giroud. A causa delle tante interruzioni il fischio spagnolo concede addirittura 14 minuti di recupero, praticamente un tempo supplementare. Ma la nazionale di Poyet, stanchissima, non ne ha più e i transalpini possono dormire sonni relativamente tranquilli fino al triplice fischio. Una vittoria di misura che poteva però essere decisamente più larga.

Risultati qualificazioni europei 2024, classifiche/ Diretta gol live score: rimonta Romania (19 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FRANCIA GRECIA 1-0, IL TABELLINO

FRANCIA-GRECIA 1-0 (0-0)

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernández; Camavinga, Tchouameni; Coman (77’ Dembélé), Griezmann (85’ Nkunku), Mbappé. Kolo Muani (85’ Giroud). All. Didier Deschamps.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas (72’ Retsos), Siopis (66’ Fountas), Kourbelis (86’Bouchalakis); Masouras (71’ Koulierakis), Giakoumakis (66’ Pavlidis), Mantalos. All. Gustavo Poyet.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

AMMONITI: 49’ Siopis (G), 50’ Mavropanos (G), 70’ Kourbelis (G), 74’ Hatzidiakos (G).

Diretta/ Francia Grecia (risultato finale 1-0): vittoria di misura per i Bleus! (19 giugno 2023)

ESPULSO: 70’ Mavropanos (G) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 3’ pt, 14’ st.

MARCATORI: 55’ rig. Mbappé (F).

© RIPRODUZIONE RISERVATA