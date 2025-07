Video Francia Inghilterra che racconta la sfida valevole per gli Europei femminili. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO FRANCIA INGHILTERRA: SINTESI DELLA PARTITA

Video Francia Inghilterra che si apre con la rete di Russo per la formazione in maglia bianca con il direttore di gara che annulla per fuorigioco. La Francia sblocca la gara con Katoto che segna da due passi sul pallone perfetto scodellato in mezzo da Cascarino. Francia scatenata con la riconquista della palla a centrocampo. Grande rete realizzata da Baltimore che riesce ad andare via a due avversarie prima di spedire la palla sotto l’incrocio dei pali. C’è però da verificare se è tutto ok per un possibile intervento falloso di Lakrar.

Dopo il consulto Var si è deciso di confermare la rete del 2-0. Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0. Nel secondo tempo la Francia flirta più volte con il tris. Katoto ha la possibilità di timbrare ancora il cartellino ma sbaglia sotto porta. Nel finale la Francia non chiude la partita e l’Inghilerra riesce a rientrare in partita con la gara che termina 2-1 con la rete di Walsh da fuori. Finisce la sfida, vince la Francia e parte benissimo in questo Europeo 2025. Vittoria e +3 in classifica con l’Inghilterra rimane a zero.

VIDEO FRANCIA INGHILTERRA: GOL E HIGHLIGHTS