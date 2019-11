Video/ Francia Moldavia (2-1): highlights e gol. Blues qualificati a Euro 2020

Il video con gli highlights e i gol di Francia-Moldavia 2-1 è l’ennesima dimostrazione di come nel calcio non bisogna dare nulla per scontato. Era facile immaginare che i campioni del mondo in carica avrebbero fatto un sol boccone degli uomini di Firat per assicurarsi la qualificazione alla fase finale di Euro 2020, e invece il pass i bleus se lo sono dovuto sudare, eccome. Nelle fasi iniziali del match valevole per la nona giornata del gruppo H ci pensa Rata a gelare il pubblico di Saint-Denis sbloccando la contesa sull’indecisione di Lenglet che non sa cosa farci con il pallone e se lo fa rubare dall’attaccante avversario che ringrazia e batte Mandanda. I tentativi di Giroud vanno a vuoto, così a pareggiare i conti è Varane che sugli sviluppi di una punizione battuta da Griezmann ribadisce in rete a porta vuota con il portiere Koselev che era uscito per agguantare la sfera ma viene ostacolato dall’attaccante del Chelsea. I giocatori moldavi chiedono l’annullamento del gol ma l’arbitro Mazeika indica il centrocampo, tutto da rifare per gli ospiti che tengono botta fino alla mezz’ora del secondo tempo, quando Digne si procura un calcio di rigore che Giroud trasforma impeccabilmente. La Francia completa la rimonta e conquista i tre punti staccando la Turchia che nello scontro diretto con l’Islanda non è andata oltre lo 0-0. Un pareggio comunque sufficiente a riservarle un posto tra le ventiquattro nazionali che ammireremo la prossima estate nella prima e forse unica edizione itinerante dell’europeo, con quattro gare che si svolgeranno all’Olimpico di Roma dove l’Italia sarà grande protagonista, o almeno lo speriamo.

IL TABELLINO

FRANCIA-MOLDAVIA 2-1 (1-1)

FRANCIA (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Kanté, Tolisso; Mbappé, Griezmann, Coman (88′ Lemar); Giroud. All. Didier Deschamps.

MOLDAVIA (4-4-2): Koselev; Jardan (66′ Graur), Armas, Posmac, Craciun; Platica, Ionita, Carp, Cociuc; Ginsari (73′ Milinceanu), Rata (81′ Patras). All. E. Firat.

ARBITRO: Gediminas Mazeika (LIT).

AMMONITI: Rata (M), Craciun (M), Jardan (M), Digne (F).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 9′ Rata (M), 35′ Varane (F), 79′ rig. Giroud (F).

