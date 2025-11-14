Video Francia Ucraina che racconta la sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Cronaca, migliori azioni ed emozioni della gara.
VIDEO FRANCIA UCRAINA: SEMPRE PIU’ PRIMO POSTO
Video Francia Ucraina che racconta una sfida terminata con il risultato di 4-0. Francia trascinata dal solito campione Mbappé, autore di una pregevole doppietta. In rete anche Olise e Ekitike. Primo tempo che si apre con il portiere del Benfica Trubin protagonista assoluto con le diverse parate importanti. Tra i protagonisti della sfida c’è sicuramente Olise. L’occasione più importante capita tra i piedi di Mbappe con il portiere che chiude in grande scioltezza.
Dribbling e conclusione improvvisa dall’esterno del Paris Saint-Germain Barcola che non trafigge il portiere. La partita si stappa nel secondo tempo. Calcio di rigore per l’Ucraina che proviene il revocato dopo l’intervento del var. Poco dopo tiro dal dischetto per la Francia con Mbappé che non sbaglia. Adesso la Francia prende il largo con tre reti che portano la firma di Olise, Mbappé e Ekitike. Vittoria della Francia che si conferma sempre più al primo posto in classifica.