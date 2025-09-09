Video Air Show delle Frecce Tricolori a Rivolto per i 65 anni della Pattuglia Acrobatica Nazionale, simbolo d'italianità e orgoglio nazionale

Le Frecce Tricolori hanno celebrato a Rivolto (Udine) i 65 anni della loro storia, simbolo di italianità e orgoglio nazionale: migliaia di persone, tra famiglie e appassionati, si sono riunite per ammirare la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che è la più longeva e numerosa al mondo. Dietro lo spettacolo ci sono addestramento continuo, spirito di squadra, tecnologia e dedizione, che riflettono i valori dell’Aeronautica Militare e il legame tra tradizione, innovazione e servizio al Paese, come evidenziato dal generale Antonio Conserva e al tenente colonnello Franco Paolo Marocco.

