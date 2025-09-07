Video Frecce Tricolori, a Rivolto due giorni di festa per 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L'entusiasmo del colonnello Lodato

Due giornate di festa e spettacolo a Rivolto, in provincia di Udine, con le Frecce Tricolori per il 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L’evento, che si conclude oggi, si è aperto ieri, richiamando migliaia di appassionati e famiglie anche dall’estero. Per due giorni il Friuli diventa capitale dell’aeronautica, grazie soprattutto alle esibizioni delle Frecce Tricolori che rappresentano il clou di questa manifestazione. Il Colonnello Giovanni Lodato ha espresso entusiasmo per le due giornate di festa dell’Aeronautica, frutto di oltre un anno di pianificazione e del lavoro di quasi mille persone.

