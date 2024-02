Video/ Friburgo Lens (3-2 dts) gol e highlights: decisivo Gregoritsch! (Europa League, 22 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRIBURGO LENS: LA SINTESI

All’Europa-Park Stadion il Friburgo supera il Lens per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Streich cominciano bene la sfida affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 3′ con un tiro alto di Sallai ed al 10′ con una conclusione dello stesso Sallai deviata in corner dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Haise crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 28′ grazie alla rete messa a segno da Pereira da Costa, approfittando dell’erroraccio commesso da Atubolu.

Il raddoppio arriva già al 45’+2′ per merito del gol trovato da Wahi con un pallonetto. Nel secondo tempo i giallorossi continuano a spingere in cerca dell’eventuale gol del tris e Frankowski impegna in modo serio Atubolu tra i pali al 58′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri cambiano marcia e dopo aver trovato il gol del pareggio al 68′ per merito di Sallai, questo completa la doppietta personale che vale la rimonta nel recupero al 90’+2′. Ai supplementari ci pensa quindi Gregoritsch a siglare il gol del sorpasso definitivo del Grifone al 99′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno R. Obrenovic ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Holer, Kubler e Streich da un lato, Frankowski, Sotoca, Fulgini, Medina e Said dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche, anche in virtù dello 0 a 0 maturato all’andata, permette al Friburgo di qualificarsi agli ottavi di finale dell’Europa League mentre il Lens viene eliminato dalla competizione.

Friburgo-Lens 3 a 2 (p.t. 0-2) AND.: 0-0

Reti: 28′ Pereira da Costa(L); 45’+2′ Wahi(L); 68′, 90’+3′ Sallai(F); 99′ Gregoritsch(F).

FRIBURGO (4-4-2) – Atubolu; Kubier, Gulde, Sildillia, Makengo; Doan, Eggestein, Rohl; Sallai, Holer. Allenatore: Streich.

LENS (3-4-2-1) – Samba; Gradit, Khusanov, Medina; Frankowski, El Aynaoui, Abdul Samed, Johanner Chavez; Pereira da Costa; Sotoca, Wahi. Allenatore: Haise

Arbitro: R. Obrenovic (Slovenia).

Ammoniti: 43′ Holer(F); 62′ Kubler(F); 65′ Frankowski(L); 66′ Streich(F); 67′ Sotoca(L); 95′ Fulgini(L); 105’+3′ Medina(L); 120’+1′ Said(L).

