Video/ Frosinone Atalanta (2-1) gol e highlights: ciociari ammazzabig (Serie A 2^ giornata)

Frosinone Atalanta e con un risultato shock poiché in soli cinque minuti la squadra ciociara riesce a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Harroui, goal nato da una dimenticanza difensiva di Scalvini che non trova il pallone nell’affondo e permette al centrocampista della squadra di casa di entrare in area e bucare Carnesecchi. La Dea non riesce a trovare la via del goal in questi primi venti minuti, situazione figlia del fatto che li davanti i giocatori non riescono a creare poiché manca tecnica e qualità di palleggio, questo escludendo Lookman che si sposta troppo sulla fascia rendendo difficile se non impossibile dialogare con i compagni Zapata e Koopmeiners.

Termina il primo tempo di Frosinone Atalanta, risultato shock con i padroni di casa che allungano le distanze dai bergamaschi e si portano a più due grazie alla rete di Monterisi, che su calcio d’angolo riesce ad impattare bene il pallone a fare secco il portiere che non può nulla. Atalanta che prova a palleggiare di più e mettere il Frosinone all’angolo della sua area di rigore ma manca qualità nel gioco dei nerazzurri, in ombra il principale fulcro del gioco Koopmeiners e praticamente out la corsia di sinistra, grazie ad un’ottima prova di Oyono.

FROSINONE ATALANTA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia con il secondo tempo Frosinone Atalanta, gara che è cominciata con un piglio ben diverso poiché l’ingresso del talento belga riesce a dare qualità dove mancava e quindi è arrivato subito il goal da attaccante puro di Zapata, che blocca il pallone spalle alla porta e girando trova il goal che accorcia le distanze con la squadra di casa. Alla Dea serviva qualità e quella messa in mostra da Ederson riesce a rimettere a galla i sogni dei bergamaschi che martellano con insistenza la squadra allenata da Di Francesco, che adesso difendendosi in maniera più posizionale porta proprio questo rischio.

Frosinone Atalanta, gara che ha visto un primo tempo brutto da parte della squadra allenata da Gasperini che è stata travolta dal Frosinone che infatti in quarantacinque minuti riesce a fare due goal, nel secondo tempo le cose cambiano con il goal di Zapata, ma nonostante molte azioni pericolose di Kolasinac e Scamacca, la Dea non riece a trovare il pari. Prima sconfitta stagionale della Dea che di certo non puntava allo scudetto, ma l’Europa potrebbe essere un po’ difficile da raggiungere se la squadra bergamasca inizia a perdere punti anche con avversari di molto alla portata. Vedremo se sarà un unicum oppure qualcosa su cui bisognerà lavorare.

FROSINONE ATALANTA, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Baez, Cheddira, Harroui.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Kolasinac, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Zapata.

RETI: Harraoui, Monterisi, Zapata

AMMONITI: Barranechea, Lookman, De Roon

