Video/ Frosinone Cagliari (2-2) gol e highlights: Lapadula ferma la fuga dei ciociari

Sfuma sul più bello la settima vittoria in altrettante partite casalinghe per il Frosinone che pareggia 2-2 contro il Cagliari e non riesce ad andare in fuga. Un vero peccato per i ciociari che avrebbero potuto staccare ulteriormente la Reggina e lasciare addirittura a -10 il Genoa che ha clamorosamente perso sul campo del Perugia ultimo in classifica. Ma i ragazzi di Grosso non sono stati capaci di gestire il vantaggio fino al triplice fischio, fatale l’ingenuità di Mazzitelli che rifila una gomitata a Lapadula dentro l’area di rigore, a pochi passi dall’arbitro Fabbri che non può proprio fare finta di nulla, neanche volendo perché sarebbe intervenuto il VAR a rimettere in riga il direttore di gara. Il grave errore del centrocampista vanifica gli sforzi profusi dai suoi compagni di squadra che erano andati a segno con Rohdén e Insigne, autore di uno splendido sinistro a giro che ha ben poco da invidiare a quello di suo fratello che negli anni lo aveva trasformato in un vero e proprio marchio di fabbrica.

Se la capolista recrimina per i due punti lasciati per strada, i casteddu non possono di certo fare festa. Perché nonostante il KO evitato al 97’ grazie al penalty trasformato da Lapadula – che se l’è anche procurato – la squadra di Liverani ha avuto addirittura la possibilità di vincere con Pavoletti che a tempo ormai scaduto sfrutta l’imprecisione di Lucioni, il quale invece di spazzare via la sfera praticamente gliela consegna per la girata da tre punti. Peccato che il centravanti italo-peruviano, che ha preso parte all’azione, fosse partito in posizione di fuorigioco e dunque quello che sarebbe stato il gol del 3 a 2 è stato giustamente annullato.

VIDEO FROSINONE CAGLIARI 2-2, LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Cagliari può comunque vedere il lato positivo, nessuno prima di questa gara era riuscito a segnare in casa del Frosinone, l’uscita difettosa di Turati ha spianato la strada a Luvumbo che è diventato il primo giocatore ad ammutolire lo Stirpe, dove nessun altro in precedenza era riuscito a fare punti: “Avevamo assaporato il successo e vedendo la classifica ci saremmo portati a ridosso del terzo posto, sarebbe stato a livello mentale un boost incredibile in vista della sfida di sabato prossimo con il Parma. Questa partita ci ha dato comunque la consapevolezza che possiamo giocarcela alla pari con chiunque. Abbiamo cominciato molto bene e siamo passati meritatamente in vantaggio, l’unica pecca è che ci siamo demoralizzati sull’1-1 e solamente nel finale abbiamo ritrovato le forze per reagire ed evitare la sconfitta. I giovani si stanno comportando molto bene, e la cosa mi fa davvero piacere perché da ora in avanti so che potrò fare pieno affidamento su di loro”.

VIDEO FROSINONE CAGLIARI 2-2, IL TABELLINO

FROSINONE-CAGLIARI 2-2 (1-1)

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (61’ Frabotta); Garritano (77’ Lulić), Mazzitelli, Boloca; Rohdén (77’ Bočić), Moro (61’ Insigne), Mulattieri (88’ Borrelli). All. Fabio Grosso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo (82’ Pavoletti), Obert, Capradossi, Carboni (55’ Barreca); Nández, Viola (55’ Makoumbou), Rog (73’ Mancosu); Kourfalidis; Luvumbo (83’ Deiola), Lapadula. All. Fabio Liverani.

ARBITRO: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna).

AMMONITI: 53’ Carboni (C), 67’ Insigne (F), 90’+3’ Nández (C), 90’+5’ Mazzitelli (F).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 14’ Luvumbo (C), 32’ Rohdén (F), 67’ Insigne (F), 90’+7’ rig. Lapadula (C), 90’+9’ Pavoletti (C).











