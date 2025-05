VIDEO FROSINONE CITTADELLA: A CHI SERVE IL PUNTICINO?

Comincia come da previsioni Frosinone Cittadella, due squadre che hanno un match up che si combina bene visto che i ciociari impongono il gioco mentre gli ospiti risiedono stabilmente nella propria metà campo, questo porta a tante azioni corali dei gialloblu, con una bella occasione per Ambrosino che però al momento di calciare si fa recuperare da un difensore.

Ma prima del duplice fischio arbitrale il nostro Ambrosino non si lascia scappare la seconda occasione del match, questa volta più ruvida rispetto alla prima. Abbiamo un po’ di gioco spalle alla porta e poi la punta si inventa un modo per saltare il suo marcatore, depositando poi il pallone in porta con un tiro a giro.

VIDEO FROSINONE CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Partita vivace e combattuta quella andata in scena tra Frosinone e Cittadella, terminata con un pareggio per 1-1 dopo novanta minuti intensi. I padroni di casa avevano trovato il vantaggio nel primo tempo grazie a una splendida giocata di Ambrosino, che con un controllo di prima intenzione ha mandato fuori tempo il diretto marcatore e ha poi scaricato un destro a giro all’incrocio, battendo l’incolpevole portiere ospite.

Nella ripresa, i ciociari hanno sfiorato il raddoppio su calcio d’angolo con Monterisi, che in mischia ha calciato trovando il palo a portiere battuto. Il Cittadella, però, non si è arreso e ha alzato il baricentro alla ricerca del pareggio. Il gol è arrivato nei minuti finali grazie a Okwonkwo, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a trafiggere Merletti da distanza ravvicinata.

VIDEO FROSINONE CITTADELLA: GOL E HIGHLIGHTS