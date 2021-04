Video/ Frosinone Cittadella (1-1): highlights e gol. Beretta e Brighenti a segno!

Non ci si annoia nel video di Frosinone Cittadella. Allo Stirpe i gialloblu e i veneti si affrontano a viso aperto ma non vanno oltre il risultato di 1-1. Le due squadre ci regalano comunque due gol ed una manciata di occasioni interessanti in chiave offensiva. La squadra allenata da Grosso subisce subito la verve offensiva dei ragazzi di Venturato, che al ventesimo minuto del primo tempo raccolgono già i primi frutti: dalla corsia sinistra Donnarumma lascia partire un cross ben calibrato, Beretta è bravo ad anticipare Zampano e con la complicità di un Bardi incerto infila in rete il pallone dello 0-1. Per il giocatore del Cittadella si tratta del terzo gol in questa stagione, che però non si rivela decisivo ai fini della vittoria. Il Frosinone sembra frastornato dalla rete della compagine veneta, ma avrebbe l’occasione di riemergere e di tornare a galla grazie ad un calcio di rigore conquistato al venticinquesimo per un tocco di braccio di Donnaruma su un traversone dalla destra. Illuzzi vede tutto e non ha dubbi nell’assegnare il calcio di rigore ai padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Iemmello, ma la sua conclusione non è delle migliori: Kastrati ringrazia e con buon intuito para. I ciociari non si perdono d’animo anche se all’intervallo sono sotto di una rete. La ripresa è favorevole alla formazione di Grosso, che finalmente aggancia il Cittadella al cinquantaseiesimo con un gol quasi fotocopia degli avversari. Tribuzzi lascia partire un bel cross per Brighenti, il cui colpo di testa gela il portiere dei veneti. 1-1- ma le emozioni non finiscono qui: gli ospiti restano in inferiorità numerica per la doppia ammonizione rimediata da Donnaruma per la trattenuta su Zampano. L’uomo in più però non basta al Frosinone per ribaltarla: contro i Venturato boys finisce 1-1.

IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-2-1): Bardi; Brighenti (38’ st D’Elia), Ariaudo, Szyminski, Zampano; Gori (1’ st Tribuzzi), Maiello, Vitale (11’ st Ciano); Rohden (41’ st Parzysezek), Kastanos; Iemmello. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Salvi, Capuano, Curado, Carraro, Novakovich, Brignola. Allenatore: Grosso.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (1’ st Frare), Perticone (38’ st D’Urso), Camigliano, Donnarumma; Proia (16’ st Iori), Pavan (32’ st Rosafio), Branca; Vita; Beretta (16’ st Gargiulo), Tdadjout. A disposizione: Maniero, Tavernelli, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Arbitro: Signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta (Ba); assistenti Sigg. Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Andrea Zingarelli della sezione di Siena; Quarto Uomo Signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.

Marcatore: 21’ pt Beretta, 12’ st Brighenti.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 9-6 per il Frosinone; ammoniti: 29’ pt Proia, 47’ pt Beretta, 9’ st Rohden, 16’ st Frare, 17’ e 41’ st Donnarumma, 20’ st Kastanos, 23’ st Perticone, 36’ st Maiello; espulso: 41’ st Donnarumma; recuperi: 2’ pt; 4’ st

