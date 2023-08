Video/ Frosinone Cosenza (3-3) gol e highlights: Voca acciuffa il pari! (5 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FROSINONE COSENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Benito Stirpe le formazioni di Frosinone e Cosenza si annullano a vicenda pareggiando con uno spettacolare 3 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Di Francesco a partire subito fortissimo riuscendo appunto a passare in vantaggio già al 2′ grazie alla rete messa a segno immediatamente da Harroui. Gli ospiti guidati dal tecnico Caserta tentano quindi di reagire dopo la brutta partenza.

I minuti scorrono sul cronometro ed i ciociari trovano anche il gol del raddoppio al 19′ per merito di Borrelli ma i calabresi accorciano le distanze al 24′ tramite il gol siglato da Tutino. Costretto invece al cambio prematuro per infortunio Harroui, sostituito da Brescianini già al 44′. Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e sono proprio i gialloblu a suonare nuovamente la carica sfiorando un palo con lo spunto provato da Romagnoli intorno al 47′.

7Nell’ultima parte dell’incontro Zilli ripristinano l’equilibrio di testa al 65′ ma tra il 74′ e l’82’ c’è ancora spazio per il botta e risposta tra Baez e Voca. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo una volta ammonendo Calò tra i calciatori del Cosenza. Tutti e due gli allenatori ottengono quindi buone indicazioni dalle proprie squadre anche se dovranno necessariamente rivedere la fase difensiva, come suggerito dal punteggio finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FROSINONE COSENZA: IL TABELLINO

Frosinone-Cosenza 3 a 3 (p.t. 2-1)

Reti: 2′ Harroui(F); 19′ Borrelli(F); 24′ Tutino(C); 65′ Zilli(C); 74′ Baez(F); 82′ Voca(C).

FROSINONE – Turati, Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza, Mazzitelli, Gelli, Harroui, Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco.

COSENZA – Micai; D’Orazio, Venturi, Meroni, Martino; Zuccon, Calò; Arioli, Tutino, D’Urso, Mazzocchi. Allenatore: Caserta.

Ammoniti: 36′ Calò(C).

