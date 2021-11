Video/ Frosinone Crotone (2-1) highlights e gol: esordio amaro per Marino

Esordio amaro sulla panchina del Crotone per Pasquale Marino che torna a Frosinone da avversario – qualche anno fa il tecnico aveva sfiorato la promozione in Serie A quando allenava i ciociari – ma esce sconfitto con il risultato di 2-1 in favore della formazione di Grosso che entra così in zona play-off. Gara condizionata dalla pioggia battente che non ha concesso un attimo di tregua ai calciatori in campo e alla squadra arbitrale capitanata dal signor Abbattista di Molfetta, per fortuna il terreno di gioco – seppur appesantito – ha retto benissimo nonostante la considerevole quantità d’acqua caduta dal cielo.

Diretta/ Pordenone Cremonese (risultato finale 2-2) streaming: la riprende Zammarini!

Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a prendere l’iniziativa e ad affacciarsi spesso e volentieri dalle parti di Contini, ma poco prima dell’intervallo sono i pitagorici a sbloccare la contesa su un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di mano commesso da Zampano che blocca con il braccio alto un tiro di Maric. Il croato-bosniaco si rifarà con gli interessi dal dischetto siglando il momentaneo vantaggio degli ospiti che stanno ancora esultando quando vengono raggiunti da Charpentier che nel recupero pareggia immediatamente i conti.

Diretta/ Parma Vicenza (risultato 1-0) streaming video tv: Buffon salva il risultato!

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Ravaglia tiene a galla i suoi con una serie di parate decisive su uno scatenato Maric a caccia della doppietta personale, su Sala e su Mulattieri – miglior marcatore della compagine calabrese con già 6 gol all’attivo. Nel finale i giocatori del Frosinone sono più freschi e chiudono in avanti con il nuovo entrato Novakovich che di testa scheggia la traversa, dall’altra parte Nedelcearu spaventa lo Stirpe con una conclusione al volo che esce di pochissimo. I tifosi ciociari passano dalla paura alla gioia più irrefrenabile quando nel recupero Cicerelli si ritrova improvvisamente il pallone tra i piedi e da fuori area pesca il jolly da tre punti che potrebbero pesare tantissimo nell’economia della stagione.

Risultati Serie B, classifica/ Il Pisa non sa più vincere, il Parma è in ripresa!

VIDEO FROSINONE CROTONE 2-1, IL TABELLINO

FROSINONE-CROTONE 2-1 (1-1)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Szyminski, Cotali, Zampano; Lulic (65’ Novakovich), Ricci, Boloca; Canotto (65’ Tribuzzi), Charpentier (65’ Cicerelli), Garritano (85’ Manzari). All. Fabio Grosso.

CROTONE (3-5-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Molina, Zanellato (83’ Oddei), Vulic, Donsah, Sala (90’+6’ Juwara); Maric, Mulattieri. All. Pasquale Marino.

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 43’ Cotali (F), 54’ Molina (C), 68’ Novakovich (F), 90’ Tribuzzi (F), 90’+3’ Cicerelli (F), 90’+5’ Vulic (C).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 45’+1’ rig. Maric (C), 45’+2’ Charpentier (F), 90’+3’ Cicerelli (F).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FROSINONE CROTONE, da sky

LEGGI ANCHE:

Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall'Ara!Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA