Video/ Frosinone Empoli (2-1) gol e highlights: Ibrahimovic sigla di tacco (06 novembre 2023)

Il Frosinone piega meritatamente l’Empoli e mette in cascina altri preziosi punti in ottica salvezza. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Subito una bella iniziativa di Soulè che poi viene chiuso. Bella iniziativa di Cancellieri che calcia e coglie la traversa! Ci prova Fazzini da fuori area, palla deviata in angolo. Ottimo inizio dell’Empoli, il Frosinone inizia ora ad imbastire la sua manovra. Barrenechea calcia e trova l’angolo. Soulè prova l’azione personale ma se la porta fuori. Cancellieri mette un gran pallone per Gyasi che la manca. Sono trascorsi quindici minuti di gara, match piacevole. Cuni! La sblocca il Frosinone! Errore da matita rossa della difesa dell’Empoli in costruzione, ma il VAR annulla per fuorigioco, si salvano i toscani. Soulè per Lirola che serve Cuni, tiro che prende una strana traiettoria e termina fuori. Barrenechea da fuori area, non calcia benissimo. Bereszynski va via a Barrenechea che commette fallo e si prende il giallo. Attacca ora il Frosinone, difende bene l’Empoli. Reinier si prende il giallo per proteste. Gyasi falloso su Okoli, giallo anche per lui. Ripartenza di Cancellieri, Lirola con il fallo, altro giallo. Squadre al riposo sullo zero a zero.

Inizia la ripresa tra Frosinone ed Empoli. Lirola prova il cross, palla in angolo. Frosinone che ha alzato il baricentro del gioco. Inserimento di Monterisi che crossa, palla facile di Berisha. Cuni per Reinier, tiro centrale. Mazzitelli calcia bene da fuori area, palo interno e palla fuori! Cuni! La sblocca il Frosinone! Ibrahimovic la mette in mezzo, Cuni di tacco non lascia scampo a Berisha! Marchizza ci prova da fuori area, palla fuori. Ancora Mazzitelli con il destro a giro, palla sulla traversa! Ci prova Ibrahimovic, para Berisha. Fazzini per Caputo che calcia alto. Ibrahimovic! Raddoppia il Frosinone! Azione stellare dei ciociari, scambio con Reinier, assist di tacco di Marchizza e rete del giovane Ibrahimovic, 17 anni. Esce Ibrahimovic, per lui gol e assist. Match senza storia in questa seconda frazione di gara, mancano circa dieci minuti al termine. Caputo! La riapre l’Empoli a cinque dal termine! Cross di Cambiaghi e colpo di testa vincente del centravanti. Caputo sigla la doppietta ma questa volta viene pescato in fuorigioco. Sei i minuti di recupero, ci crede l’Empoli. Termina il match.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier (38’ st Brescianini); Soulé (43’ st Oyono), Cuni (34’ st Kaio Jorge), Ibrahimovic (34’ st Caso).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Baez, Lulic, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Lusuardi, Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (32’ st Cacace); Marin (17’ st Ranocchia), Grassi (32’ st Kovalenko), Fazzini; Gyasi (17’ st Cambiaghi), Cancellieri (24’ st Baldanzi); Caputo.

A disposizione: Perisan, Caprile, Shpendi S., Guarino, Ebuehi, Maldini D.

Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To); assistenti sigg. Marcello Rossi di Novara e Federico Fontani di Siena. Quarto Uomo sig. Niccolò Baroni di Firenze; Var sig. Matteo Gariglio di Pinerolo (To), Avar sig. Valerio Marini di Roma1

Marcatore: 13’ st Cuni (F), 28’ st Ibrahimovic (F), 41’ st Caputo (E).

Angoli: 8-2 per il Frosinone; ammoniti: 34’ pt Barrenechea (F), 42’ pt Reinier (F), 45’ pt Gyasi (E), 46’ pt Lirola (F); recuperi: 1’ pt; 6’ st

