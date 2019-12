Video/ Frosinone Empoli (4-0): highlights e gol, bel poker casalingo per Nesta!

Termina col risultato di 4-0 il match del Benito Stirpe della 14^ giornata di Serie B, tra Frosinone e Empoli, il cui video mostra il mirabile poker dei canarini, grazie al quale si rilanciano nella corsa ai play off nella classifica del campionato cadetto. Un successo quindi netto da parte della formazione di Alessandro Nesta e pur ben meritato visto che i ciociari hanno dominato nel corso dell’intera sfida. Già al via infatti il Frosinone si porta in avanti con Beghetto, in gol al secondo minuto di gioco e l’intervallo non arriva prima che pure Dionisi centrasse lo specchio dei toscani, al 33’. Stesso copione si ripete nella ripresa, dove la compagine toscana incassa il gol del 3-0 al 48’ con Novakovic, e poi la rete del poker gialloazzurro al 77’, a firma di Zampano. Nulla da fare quindi per l’Empoli, dove pare che il cambio di allenatore non abbia sortito gli effetti sperati almeno per il momento: i toscani non sono mai parsi alla pari degli avversari, non ultimo anche per agonismo.

IL TABELLINO

FROSINONE EMPOLI 4-0 (2-0 PT)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Gori (17’ Haas), Maiello, Rohden (28’ st Zampano), Beghetto; Dionisi (38’ st Trotta), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Salvi, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Ciano, Eguelfi. Allenatore: Nesta.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Nikolaou, Maietta, Balkovec; Bandinelli, Ricci, Frattesi (23’ st Bajrami); Dezi; La Gumina (16’ st Merola), Mancuso. A disposizione: Perucchini, Provedel, Bajrami, Fantacci, Piscopo, Larini, Belardinelli, Pirrello. Allenatore: Muzzi (squalificato), in panchina D’Adderio.

Arbitro: Sig. Valerio Marini di Roma; assistenti sigh. Marcello Rossi di Novara e Pasquale Cangiano di Napoli. IV Uomo sig. Manuel Robilotta di Sala Consilina.

Marcatore: 1’ pt Beghetto, 32’ pt Dionisi, 3’ st Novakovich, 32’ st Zampano.

Note: spettatori: 10.197 di cui 10.406 abbonati (paganti 511, ospiti 78); incasso di euro 62.704,62 inclusa quota abbonati; angoli: 7-2 per l’Empoli; ammoniti: 20’ pt Gori, 29’ pt Paganini, 11’ st Nikolaou, 29’ st Beghetto; recuperi: 1’ pt

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE EMPOLI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA