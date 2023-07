Video/ Frosinone Ferentino (10-0) gol e highlights: ottima la gara di Harroui (19 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE FERENTINO: GOLEADA!

Il Frosinone supera in scioltezza il Ferentino nella sua seconda amichevole stagionale. Dieci le reti siglate dalla compagine guidata da Di Francesco con l’ex Sassuolo Harroui autore di un’ottima prova. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Marchizza! La sblocca il Frosinone dopo undici minuti di gara! Tiro di esterno sinistro che non lascia scampo al portiere avversario. Mazzitelli ci prova su punizione, Vicini para senza problemi. Cuni! Raddoppia il Frosinone! Baez per Cuni in area che con il destro la piazza direttamente all’incrocio dei pali, bellissimo gol. Oyono pesca Baez con un cross, conclusione in acrobazia che non inquadra lo specchio. Mazzitelli! Con un tiro da fuori e tris del Frosinone. Oyono! C’è il poker del Frosinone! Bidaoui assiste il compagno di squadra che con il destro non fallisce. Garritano! Assist di Marchizza, migliore in campo fino ad ora, serve Garritano che non sbaglia. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE FERENTINO: IL SECONDO TEMPO

Marchizza in mezzo da angolo, Harroui calcia, la difesa della compagine avversaria respinge la minaccia. Baez calcia a giro, la sfera colpisce l’incrocio dei pali! Harroui! Sei a zero del Frosinone! Brescianini per l’ex Sassuolo in area che non fallisce la ghiotta occasione. Borrelli! C’è gloria anche per lui, sfera stoppata in area e palla alle spalle del portiere avversario. Calcia Borrelli con Nori che respinge arriva Dixon ed appoggia in rete. Autogol di Proietti! Kitten la mette in mezzo e Proietti la devia nella propria porta. Harroui entra in area per la doppietta ed il dieci a zero finale, ottima sgambata per la compagine guidata da Di Francesco.

VIDEO FROSINONE FERENTINO, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati (17’ st Vettorel); Oyono (17’ st Cangianiello), Monterisi (17’ st Macej), Szyminski (1’ st Kujabi), Marchizza (17’ st Klitten); Garritano (1’ st Brescianini), Mazzitelli (1’ st Harroui), Gelli (17’ st Haoudi); Bidaoui (1’ st Selvini), Cuni (1’ st Borrelli), Baez (17’ st Dixon).

Allenatore: Di Francesco.

FERENTINO: Vicini (37’ pt Nori), Pantini, Galeazzi, Ciocchetti, Farruggio, Cantagallo, Valentino, Begliuti, Nuzzi, Amici, Abunei, Battistelli.

A disposizione: Coletta, Proietti, Oriano, Savo, Galeazzi, Gobbo, Oussaid, Guarcini, Di Pietro, Scaccia, Papa, Afrou, Polletta.

Allenatore: Battistelli.

Arbitro: sig. Riccardo Reali di Frosinone; assistenti sigg. Alessandro Gemma di Frosinone e Luca Fongoli di Frosinone.

Note: spettatori: 500 circa; angoli: 11-0 il Frosinone; ammoniti: ; recuperi: 4’ pt

Marcatori: 10’ pt Marchizza (F), 23’ pt Cuni (F), 38’ pt Mazzitelli (F), 39’ pt Oyono (F), 40’ pt Garritano (F), 17’ e 49’ st Harroui (F), 23’ st Borrelli (F), 29’ st Dixon (F), 44’ st Proietti (aut. F). 49′ Harroui

