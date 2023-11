Video/ Frosinone Genoa (2-1) gol e highlights: Monterisi al rush finale! (Serie A, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE GENOA: SINTESI

Nei primi secondi dell’atteso match di questa diretta tra Frosinone e Genoa, il punteggio al momento è bloccato sullo 0-0, ma un momento cruciale ha caratterizzato l’avvio dell’incontro. Puscas, a pochissima distanza dalla porta avversaria, ha purtroppo commesso un errore incredibile calciando il pallone direttamente sul corpo di Okoli. Un’occasione che sembrava imperdibile è sfumata, regalando un respiro di sollievo al Genoa. Questo episodio ha aggiunto suspense al match e ha reso i primi secondi particolarmente intensi. L’errore di Puscas sarà certamente oggetto di discussione tra gli appassionati, mentre il Genoa cercherà di capitalizzare su questa fortunata occasione per consolidare la propria posizione in campo. La partita rimane aperta, e ogni azione potrebbe essere determinante nel definire il suo destino.

Frosinone e Genoa è giunta a conclusione del primo tempo con un risultato di 1-1. L’inizio della partita ha visto Soule segnare un gol da fuori area, dando l’iniziale vantaggio al Frosinone. Tuttavia, la risposta del Genoa è stata rapida e sorprendente, con Malinovskyi che ha colpito un potente tiro da trenta metri, superando il portiere e portando il risultato in parità. Questo scambio di gol ha contribuito a rendere il primo tempo molto dinamico e ha evidenziato la qualità delle giocate offensive da entrambe le squadre. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà il secondo tempo, con l’incertezza sul risultato e la possibilità di ulteriori emozioni nella seconda metà della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE GENOA, IL SECONDO TEMPO

Frosinone e Genoa, il punteggio resta fissato sul 1-1. In questo periodo, Malinovskyi del Genoa ha continuato a tentare tiri da distanze proibitive, cercando di sorprendere il portiere avversario. Tuttavia, questa volta ha avuto meno fortuna e non è riuscito a concretizzare le sue incursioni da lontano. Malinovskyi ha dimostrato una determinazione costante nel cercare soluzioni offensive, cercando di sfruttare la sua abilità nei tiri a lunga distanza. Nonostante la mancanza di successo in questo specifico periodo, la sua persistenza può ancora giocare un ruolo significativo nei minuti rimanenti della partita. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere se Malinovskyi o altri giocatori riusciranno a cambiare il corso del match e ad influire sul risultato finale. La partita rimane aperta e ricca di possibilità, mantenendo alto l’interesse degli spettatori.

Frosinone e Genoa è giunta al termine con un risultato finale di 2-1. Nonostante molte azioni sprecate, soprattutto da parte del Frosinone, in particolare con Soule, il punteggio è rimasto invariato fino al fischio finale. Le occasioni mancate da Soule potrebbero aver influito sulla possibilità del Frosinone di ottenere una vittoria più netta. Tuttavia, il Genoa ha resistito e mantenuto la parità, guadagnando almeno un punto dalla partita. Gli appassionati avranno sicuramente vissuto momenti di tensione e speranza durante la partita, mentre entrambe le squadre cercavano di assicurarsi la vittoria. Il risultato finale riflette la competitività dell’incontro e la capacità delle squadre di difendersi dagli attacchi avversari.

FROSINONE GENOA, IL TABELLINO

FROSINONE: Turati S., Oyono A., Okoli C., Romagnoli S., Marchizza R.( dal 30′ st Monterisi), Bourabia M (dal 25′ st Brescianini)., Barrenechea E., Soule M., Reinier (dal 34′ st Gelli), Ibrahimovic A. (dal 25′ st Caso), Cheddira W(dal 34′ st Gelli). A disposizione: Baez J., ., Caso G., Cerofolini M. (Portiere), Cuni M., Frattali P. (Portiere), Garritano L., Gelli F., Kaio Jorge, Kvernadze G., Lulic K., Lusuardi M., Monterisi I. Allenatore: Di Francesco E..

GENOA: Martinez J. (Portiere), De Winter K., Dragusin R., Vogliacco A (dal 43′ st Vasquez)., Sabelli S., Frendrup M., Badelj M., Strootman K (dal 45′ Thorsby)., Haps R (dal 43′ st Galdames)., Malinovsky R., Puscas G.. A disposizione: Fini S., , Hefti S., Kutlu B., Leali N. (Portiere), Martin A., Matturro A.,Papadopoulos C., Sommariva D. (Portiere) Allenatore: Gilardino A..

RETI: al 34′ Soulé, al 38′ Malinovskyi

AMMONIZIONI: Vogliacco, Sabelli, (Gilardino), Renier

