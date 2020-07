Video/ Frosinone Juve Stabia (2-2): highlights e gol. Un punto a testa allo Stirpe

Il video di Frosinone Juve Stabia è una carrellata di emozioni con gli ospiti che passano due volte in vantaggio e vengono in entrambe raggiunti, finisce col risultato di 2-2. Bastano tre minuti alle vespe per sbloccare la partita. Bifulco anticipa Brighenti in area di rigore e colpisce il palo, sulla palla si avventa Mallamo per il quale è un gioco di ragazzo metterla in fondo al sacco. Al nono arriva il pareggio. Ciano calcia sul palo una punizione dal limite dell’area di rigore, il tap in è di Brighenti. Al minuto 24 calcia da molto distante Forte, la sfera viene bloccata senza problemi da Bardi. Alla fine del primo tempo viene annullato un gol a Forte per fuorigioco, il calciatore si lamenterà anche alla fine della partita. La Juve Stabia apre la ripresa come aveva fatto col primo tempo, segnando. Forte stacca di testa e stavolta nessuno gli toglie la gioia del gol. Il pareggio definitivo lo segna alla mezzora Federico Dionisi su calcio di rigore. Nel finale viene espulso per doppio giallo il neo entrato Ardemagni.

LE DICHIARAZIONI

Francesco Forte ha parlato alla fine di Frosinone Juve Stabia a Dazn: “Abbiamo perso due punti oggi, ma non per demerito. Ci è stato annullato un gol valido, ma non cerchiamo gli alibi anche se gli episodi non stanno girando a nostro favore. C’era chi diceva che questa squadra fosse spacciata, ma abbiamo dato le risposte sul campo. Dobbiamo giocare fino alla morte le partite che rimangono per arrivare alla salvezza. Serve carica, è tutto nelle nostre mani. Sono contento per l’esordio di Della Pietra. Cerchiamo ora di guardare avanti e di essere positivi”.

IL TABELLINO

Frosinone Juve Stabia 2-2 (1-1 pt)

Marcatori: 3’ pt Mallamo, 9’ pt Brighenti, 12’ st Forte, 29’ st Dionisi (rig).

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi (14’ st Zampoano), Paganini (14’ st Dionisi), Gori (22’ st Tribuzzi), Rohden, D’Elia; Novakovich (22’ st Ardemagni), Ciano. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Verde, Maiello, Citro, Ariaudo, Matarese, Vitale. Allenatore: Nesta

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Fazio, Allievi; Mallamo, Calò (25’ st Calvano), Mastalli; Bifulco; Di Mariano (43’ st Ricci), Forte, Bifulco (39’ st Della Pietra). A disposizione: Russo, Polverino, Melara, Rossi, Izco, Todisco, Addae, Troest, Germoni. Allenatore: Caserta.

Arbitro: sig. Valerio Marini

Ammoniti: 18’ pt Forte, 27’ st Tonucci, 30’ e 45’ st Ardemagni, 38’ st Fazio, 41’ st Vitiello;

Espulso: 45’ st Ardemagni; recuperi: 5’ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FROSINONE JUVE STABIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA