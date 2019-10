Video/ Frosinone Livorno (1-0): highlights e gol. Nesta di nuovo al successo!

Nel video di Frosinone Livorno, match che è stato disputato ieri sera al Benito Stirpe per la ottava giornata di Serie B, vediamo che è bastata la rete di Ciano segnato al 8’ su calcio di rigore per riportare i canarini di Nesta al successo, dopo ben sei turni senza vittorie. E’ stata una partita ben dura quella a cui abbiamo assistito ieri sera, dove già dal primo minuto di gioco i toscani hanno provato a mettere in difficoltà la difesa avversaria con l’ottima incursione di Gasbarro: la reazione del Frosinone però non si è fatta attendere troppo e il ritmo del gioco si è fatto subito sostenuto. Il primo tempo termina per 0-0, con tante emozioni ma nessun gol. E’ poi al via della ripresa che occorre la prima grande occasione di vantaggio per il Frosinone: al 54’ viene concesso un rigore ai canarini per fallo in area, ma dal dischetto Dionisi non centra lo specchio avversario. I giallazzurri continuano a provarci e pure il Livorno risponde per le rime: è però ancora dal dischetto che si deciderà l’in contro. Al 88’ è Ciano a porsi davanti allo specchio di Zima e questa volta il numero 28 trasforma in gol: i toscani reagiscono subito con veemenza, ma ila rete del pari non arriva e il triplice fischio finale sancisce il terzo KO di fila degli amaranto.

IL TABELLINO

FROSINONE LIVORNO 1-0 (0-0 PT)

Marcatore: 42’ st Ciano (rig).

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden (33’ st Matarese), Maiello (8’ pt Tribuzzi), Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi (22’ st Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Citro, Salvi, Vitale, Szyminski, Krajnc, Eguelfi. Allenatore: Nesta.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Bogdan, Gonnelli, Boben; Del Prato, Rocca (31’ st Morganella), Agazzi, Gasbarro (21’ st Murilo); Marras; Porcino, Mazzeo (13’ st Raicevic). A disposizione: Ricci, Plizzari, Coppola, Braken, Rizzo L., Ruggieri, Morelli, Rizzo A., Viviani. Allenatore: Breda.

Arbitro: sig. Ivano Pezzuto della sezione di Lecce; assistenti Giuseppe Maccadino di Pesaro e Oreste Muto di Torre Annunziata (Na); Quarto Uomo Antonio Di Martino di Teramo.

Note: spettatori totali: 10.761; abbonati 10.406, paganti 355 di cui 84 ospiti; incasso di euro 53.349,49; angoli: 8-3 per il Frosinone; ammoniti: 26’ pt Rocca, 6’ st Mazzeo, 24’ st Brighenti, 36’ st Beghetto; recuperi: 2’ pt; 5’ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE LIVORNO, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA