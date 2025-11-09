Video Frosinone Modena gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 8 novembre
VIDEO FROSINONE MODENA: PARTITA RICCA DI GOL!
Davvero interessante il primo tempo a cui abbiamo assistito in Frosinone Modena, con i ciociari a disegnare calcio sopratutto con la trequarti che riesce spesso a sollecitare gli avversari e la loro difesa. Primo tempo vibrante dunque allo Stirpe, con il Frosinone che chiude avanti grazie alla rete di Koutsoupias, bravo a inserirsi in area dopo un triangolo perfetto con Raimondo.
I gialloblù dominano la prima mezz’ora con buon ritmo e pressing alto, ma nel finale calano d’intensità. Il Modena, dopo un avvio contratto, cresce e sfiora il pareggio con Gliozzi, che a tu per tu con il portiere calcia incredibilmente alto. Ciociari più lucidi, ma la gara non ha dato ancora tutto in questa frazione, vi invitiamo quindi a rimanere a leggere questo articolo perché oltre al video continuerà la nostra analisi.