Video/ Frosinone Napoli (1-3) gol e highlights: Osimhen trascina gli azzurri (19 agosto 2023)

VIDEO FROSINONE NAPOLI (1-3): BUONA LA PRIMA PER I CAMPIONI

Il Napoli di Rudi Garcia non sbaglia all’esordio e vince in rimonta in casa del Frosinone. I campioni d’Italia in carica sono trascinati dal solito Osimhen con un Di Lorenzo in versione assist-man. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Napoli che prova un suggerimento in profondità con lo scambio tra Zielinski e Politano, c’è fuorigioco. Rigore per il Frosinone! Cajuste maldestro su Baez in area, il direttore di gara indica il dischetto. Harroui va sul dischetto e spiazza Meret! Oyono duro su Zielinski, c’è il giallo. Fallo tattico di Lobotka su Cuni, altro giallo. Meret rischia la frittata su retropassaggio, se la cava il portiere. Siamo al quindicesimo minuto di gara, Frosinone avanti a sorpresa. Grande giocata di Osimhen che viene chiuso da Oyono.

Politano! Pareggia il Napoli! Raspadori prova a servire Osimhen che viene chiuso, Zielinski serve Politano, tiro da fuori area con la sfera che rimbalza davanti a Turati e termina in rete. Cajuste ferma in maniera irregolare Baez, c’è il giallo. Baez sfiora il gol della domenica! Marchizza per Baez che calcia al volo e sfiora di un soffio l’angolino. Raspadori! La ribalta il Napoli! Gol annullato per fuorigioco. Cajuste per Raspadori che non riesce ad allungare per Osimhen. Giallo anche per Olivera dopo l’intervento falloso su Baez. Osimhen! La ribalta il Napoli! Assist di Di Lorenzo e grandissimo gol del capocannoniere della scorsa stagione. Zielinski prova da fuori area, palla alta. Mazzitelli duro su Osimhen, c’è il giallo. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO FROSINONE NAPOLI: IL SECONDO TEMPO

Nel Napoli entra Anguissa per Cajuste. Ci prova Lobotka da fuori area, conclusione debole facile presa di Turati. Rischia tantissimo il Frosinone, pressing del Napoli con Osimhen che si invola in area, bravo Monterisi a chiuderlo. Ottima iniziativa di Di Lorenzo, tiro respinto dalla difesa del Frosinone. Traversa del Frosinone! Grandissima punizione di Baez che termina all’incrocio! Zielinski per Osimhen che con il destro in area la mette alta. Gelli in mezzo, Rrahmani di testa la mette in angolo. Lobotka con il destro, palla larga. Raspadori in mezzo, deviazione all’indietro di un difensore del Frosinone, para Turati. Zielinski per Raspadori che aggancia e calcia, respinge Turati. Zielinski con il sinistro, palla fuori. Nel Napoli entrano Mario Rui ed Elmas per Olivera e Politano. Osimhen! La chiude il Napoli! Rrahmani verticalizza, Di Lorenzo allunga la sfera con il nigeriano che entra in area e supera Turati. Entra Simeone per Osimhen. Gelli tira Raspadori per la maglia, c’è il giallo. Di Lorenzo per Simeone, grande intervento di Turati. Cinque i minuti di recupero. Controlla il Napoli per una gara che non ha più nulla da dire. Termina il match.

IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30’ st Brescianini), Harroui (40’ st Barrenechea); Baez (30’ Canotto), Cuni (21’ st Borrelli), Caso (21’ st Kvernadze).

A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Pahic, Haoudi, Garritano, Szyminski, Bidaoui, Macej.

Allenatore: Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31’ st Mario Rui); Cajuste (1’ st Anguissa), Lobotka (46’ st Ostigard), Zielinski; Politano (31’ st Elmas), Osimhen (35’ st Simeone), Raspadori.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Lozano, Zerbin, Zedadka, Russo, Zanoli.

Allenatore: Garcia.

Arbitro: signor Matteo Marcenaro di Genova

Marcatori: 6’ pt Harroui (F), 24’ pt Politano (N), 41’ pt e 33’ st Osimhen (N).

Ammoniti: 12’ pt Oyono (F), 13’ pt Lobotka (N), 27’ pt Cajuste (N), 39’ pt Olivera (N), 47’ pt Di Lorenzo (N), 48’ pt Mazzitelli (F), 37’ st Gelli (F), 41’ st Garcia (all. N).

