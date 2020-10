Video/ Frosinone Padova (1-3): highlights e gol. Della Latta firma l’impresa

Il Padova supera il Frosinone in casa nel secondo turno di Coppa Italia grazie alle reti siglate da Della Latta, doppietta, e Soleri. Tabanelli illude i suoi con la rete del momentaneo vantaggio per il Frosinone. Ora il Padova è atteso dalla Fiorentina. Andiamo ad analizzare tutte le emozioni della gara. Ad inizio gara Ciano ci prova su punizione ma la sfera incoccia sulla barriera. La prima occasione della gara è per il Padova. Su angolo di Ronaldo Valentini per un soffio non trova il colpo di testa vincente. Andrea Tabanelli! L’ex di turno porta avanti il Frosinone! Tap in vincente dell’ex Lecce dopo un disimpegno sbagliato della difesa del Padova. Il Padova risponde dopo appena due minuti di gioco! Soleri scatta in profondità e serve Della Latta. Conclusione dal limite che piega Iacobucci, si accende la gara. Ciano ci prova su punizione ma trova il palo, arrivca Ardemagni che di testa manca l’impatti vincente. Soleri! La ribalta il Padova! Il centravanti controlla la sfera in area e poi supera Iacobucci con un diagonale di pregevole fattura. Della Latta! Il Padova è scatenato e cala il tris! Colpo di testa del centrocampista con Iacobucci che respinge, ancora Della Latta che chiude in rete. La prima frazione termina con il Padova avanti sul Frosinone per tre reti ad uno.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa mister Alessandro Nesta effettua ben quattro cambi per provare a scuotere i suoi. Ma il Padova va ad un passo dal poker. Ronaldo e Fazzi scambiano la sfera sulla trequarti, il brasiliano serve il compagno di squadra che trova l’intervento di piede di Iacobucci. Ciano da pochi passi trova la grande risposta di Vannucchi. Il Frosinone sta orchestrando gli ultimi attacchi per la rimonta, ma ormai manca pochissimo alla fine. Dionisi dalla distanza, ma Vannucchi si disimpegna bene. Termina il match con il Padova che a sorpresa vince allo Stirpe contro il Frosinone.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Giordani, Szyminski, Brighenti; Errico (1’ st Zampano), Tribuzzi (31’ st Dionisi), Vitale (10 st Maiello), Tabanelli (1’ st Rohden), D’Elia; Ciano, Ardemagni (10’ st Novakovich).

A disposizione: Marcianò, Bardi, Salvi, Beghetto, Ariaudo, Kastanos, Santarpia.

Allenatore: Nesta.

PADOVA (4-3-1-1): Vannucchi; Fazzi (16’ st Mandorlini M.), Pelagatti, Valentini, Gasbarro; Germano, Vasic (20’ st Baraye), Della Latta; Ronaldo, Buglio (31’ st Santini); Soleri (31’ st Jefferson).

A disposizione: Merelli, Burigana, Biancon, Serena, Piovanello.

Allenatore: Mandorlini.

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone della sezione di Pescara; assistenti sigg.ri Giuseppe Perrotti di Campobasso e Valentino Fiorito di Salerno. IV Uomo sig. Davide Moriconi di Roma2.

Marcatore: 20’ pt Tabanelli, 21’ e 44’ pt Della Latta, 34’ pt Soleri.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 11-6 per il Frosinone; ammoniti: 33’ pt Tribuzzi, 44’ pt Della Latta, 8’ st Rohden, 36’ st Dionisi; recuperi: 0’ pt; 4’ st.

