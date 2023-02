Video/ Frosinone Parma (3-4) gol ed highlights: spettacolo allo Stirpe, colpo esterno

VIDEO FROSINONE PARMA 3-4

Video Frosinone Parma che regala agli amanti del calcio un primo tempo degno di Serie A nonostante il campionato sia quello cadetto. Rimanendo con i temi del massimo campione italiano a sbloccare la gara e Franco Vazquez, ex giocatore di Palermo e Siviglia. “El Mudo” colpisce di testo sul traversone perfetto da parte dell’ex giocatore del Torino Ansaldi, preciso col suo piede ad imboccare il compagno. Risulta il Parma ma non posso molto del raddoppio, questa volta è lo stesso Ansaldi che, tentando un’azione simile a quella del primo goal, non trova nessun compagno e la palla si insacca lo stesso in porta. Le emozioni del primo tempo, però, non sono terminate: Giuseppe Caso, con uno dei suoi agganci da urlo, mette giù la palla e la piazza alla sinistra di Buffon. Frosinone accorcia distanze ma soltanto per qualche istante perché il Parma trova la rete del 1-3 con il primo goal in maglia ducale dell’ex della Cremonese Luca Zanimacchia.

La sfida dello Stirpe è una girandola di emozioni: secondo tempo che si apre con il goal di Mulattieri che ribadisce importa un tiro di Insigne e pareggio di Luca Moro con una bella girata al volo mancina. Frosinone che ci crede ed agguanta il pareggio ma soltanto per pochi istanti, arriva il poker di Franco Vazquez con un tiro a giro con il destro che batte Turati e riporti in vantaggio i ducali. Vittoria Parma e prima sconfitta per il Frosinone tra le mura amiche.

VIDEO FROSINONE PARMA: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali (33′ st Frabotta), Rohden (17′ st Bidaoui), Mazzitelli, Boloca, Insigne (16′ st Báez), Mulattieri (32′ st Borrelli), Caso (18′ st Moro). A disp.: Loria, Oyono, Kalaj, Monterei, Frabotta, Kone, Garritano, Gelli, Moro, Bidaoui, Baez, Borelli. All. Grosso

PARMA (4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Valenti, Ansaldi (34′ st Zagaritis), Estevez, Bernabè, Juric, Zanimacchia (35′ st Hainaut), Vazquez, Man (14′ st Camara). A disp.: Chichizola, Corvi, Balogh, Hainaut, Cobbaut, Circati, Zagaritis, Sohm, Charpentier, Bonny, Camara, Inglese. All. Pecchia

Reti: 6′ pt e 27′ st Vazquez, 20′ pt Ansaldi, 25′ pt Caso, 3′ st Mulattieri, 35′ pt Zanimacchia, 25′ st Moro

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Ammoniti: Estevez, Cotali, Boloca

Espulsi: Estevez, Camara











