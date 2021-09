Video/ Frosinone Perugia (0-0) highlights, i Grifoni reggono in difesa (Serie B)

VIDEO FROSINONE PERUGIA (0-0): NESSUN GOL ALLO STIRPE

Il Frosinone fa la partita ma non sfonda contro un Perugia che, dopo aver avuto le occasioni migliori a inizio match, nella ripresa si è accontentato di un buon pari su un campo difficile: vediamo allora quanto accaduto presentando il video di Frosinone Perugia. Partenza a razzo da parte degli ospiti: Kouan manda in porta Murano che trova però il grande salvataggio di Ravaglia, poi è una conclusione dell’ivoriano che scheggia l’incrocio dei pali. Il Frosinone prova a crescere col passare dei minuti, Rosi si rende protagonista di una bella chiusura su Ciano, poi è Kouan che si sdoppia salvando su un tiro al volo di Cotali. Alla mezz’ora Angella respinge un pallone calciato da Ciano su punizione dalla lunghissima distanza. Al 42′ tegola per il Perugia che deve rinunciare all’infortunato Dell’Orco, al suo posto Alvini inserisce in campo Sgarbi.

Al 3′ della ripresa subito pericoloso Canotto che viene innescato da Garritano e conclude di potenza di poco a lato. Il Perugia si fa vedere in avanti con un colpo di testa di Sgarbi e una conclusione dalla distanza di Burrai al 14′, poi alcuni campi che spezzettano un po’ il ritmo di gioco allo stadio Benito Stirpe. Ammonito Rosi al 17′ per un fallo su Cicerelli che riesce a ravvivare non poco il gioco dei ciociari, per fermarlo al 27′ incappa in un cartellino giallo anche Carretta. Doppio affondo di Tribuzzi col Frosinone che tenta il tutto per tutto nel finale di partita, viene ammonito Ciano per un fallo su Matos, con lo stesso Ciano che viene sostituito da Ricci. L’ultimo tentativo per i padroni di casa è di Tribuzzi dalla distanza ma il risultato non si sblocca, si chiude al Benito Stirpe con uno 0-0 che soddisfa sicuramente più il Perugia per quanto si è visto in campo.

VIDEO FROSINONE PERUGIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Fabio Grosso ha visto un Frosinone double face: “Abbiamo trovato un avversario che ci ha creato qualche problema specie nel primo tempo. Poi siamo riusciti a trovare le misure e creare anche qualche occasione per fare gol. Purtroppo non ci siamo riusciti e quando è così dico sempre ai ragazzi l’importante è anche muovere la classifica e non aver subito gol. Ci portiamo a casa un punticino in una partita complicata. Meritavamo di più? Ci siamo divisi i due tempi, nel primo tempo sono stati bravi ad entrarci nelle linee perché eravamo distaccati tra i reparti. Quando abbiamo preso le misure invece non siamo stati bravi a finalizzare. Nella ripresa ricordo invece 3-4 occasioni importanti tra cui quella di Rohden e Tribuzzi in cui potevamo fare gol ma non ci siamo riusciti. Inserire Charpentier prima? Ci poteva stare, ma ho preferito cambiare prima gli esterni. Peccato non aver sfruttato le occasioni perché potevamo portare a casa i tre punti“.

Massimiliano Alvini, tecnico del Perugia, ritiene che i Grifoni potessero fare anche meglio: “Anzitutto voglio fare i complimenti alla mia squadra. Siamo venuti a giocare su un campo molto difficile contro un avversario che ha tutte le carte in regola per puntare alla promozione e, specialmente nel primo tempo, ho visto un Perugia ordinato, compatto e capace di produrre occasioni a ripetizione. Sotto porta è mancata la cattiveria necessaria, se l’avessimo sbloccata dopo due minuti forse avremmo commentato un qualcosa di diverso. Mi tengo stretto il punto, sia chiaro, ma se c’era una squadra che meritava di vincere era sicuramente la nostra. Probabilmente, nel finale, ha pesato quanto accaduto nella sfida interna contro l’Ascoli prima della sosta. Quando non ci faremo condizionare dalle negatività e acquisiremo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi sono convinto che potremo toglierci enormi soddisfazioni. I margini di crescita sono enormi, sta ai ragazzi continuare a lavorare con questa professionalità e mettersi sempre a disposizione“.

