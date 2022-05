Video/ Frosinone Pisa (1-2) gol e highlights: i toscani chiudono al terzo posto

VIDEO FROSINONE PISA 1-2

Solo una combinazione astrale poteva regalare la promozione diretta in Serie A al Pisa che oltre a battere il Frosinone doveva sperare nelle sconfitte di Cremonese e Monza – o anche in un pari dei grigiorossi sul campo del Como. A un certo punto della serata i toscani erano addirittura secondi in classifica, come ammireremo nel video Frosinone Pisa 1-2, poi però la squadra di Pecchia ha fatto capire ai lariani chi comandava e così il sogno è svanito per i ragazzi di D’Angelo. Che si consolano con la vittoria per 2 a 1 e la conquista del terzo posto, oltre a evitare il turno preliminare dei play-off ai nerazzurri basteranno quattro pareggi per tornare nella massima categoria dopo 31 anni.

SERIE B/ Chi va ai play out? Cosenza e Vicenza hanno l'ultima chance per la salvezza

Allo Stirpe gli ospiti liquidano la pratica in pochi minuti, nel primo tempo, grazie ai gol di Puscas e Sibilli. Il centravanti rumeno segna in mischia e manca di pochissimo l’appuntamento con la doppietta personale, mentre il numero 17 è bravissimo a sfruttare l’assist di Lucca che aveva raccolto il rinvio dal fondo di Nicolas. Nella ripresa Leverbe trova il modo di rimettere in carreggiata gli avversari con uno sfortunatissimo autogol nel tentativo di intercettare il tocco di Ciano. Nonostante questo inaspettato regalo, i ciociari non riescono a rimontare con Gatti che nel recupero si divora il due pari a pochi passi dalla porta sguarnita.

SERIE B/ Chi va ai play off? Monza con Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia!

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE PISA

Finisce nel peggiore dei modi la stagione del Frosinone che resta addirittura fuori dai play-off. Perdendo contro il Pisa, la formazione allenata da Grosso viene scavalcata anche dal Perugia che ha vinto contro il Monza prendendosi l’ottavo posto in classifica, l’ultimo disponibile per gli spareggi. Ai ciociari non è bastato il calore e l’affetto dello Stirpe per strappare i tre punti, e dire che nelle battute iniziali del match i padroni di casa avevano pure avuto l’episodio a favore per incanalarlo sui binari giusti. Un calcio di rigore concesso dall’arbitro Rapuano per il fallo di Nicolas su Canotto, peccato che l’attaccante fosse partito in fuorigioco e nell’era del VAR è impossibile farla franca in questi frangenti. Il penalty cancellato ha sicuramente condizionato il prosieguo della gara dando modo agli ospiti di poter dire la loro in condizioni di parità anziché di svantaggio. Gli svarioni della retroguardia locale hanno fatto il resto, spianando la strada ai toscani che si sono involati verso il successo.

Diretta/ Ascoli Ternana (risultato finale 4-1): bianconeri vanno ai playoff

VIDEO FROSINONE PISA 1-2, IL TABELLINO

FROSINONE-PISA 1-2 (0-2)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano (46’ Oyono), Gatti, Barisic, Cotali; Boloca (70’ Rohdén), Ricci, Garritano; Canotto (69’ Novakovich), Ciano (82’ Cicerelli), Zerbin (87’ Tribuzzi). All. Fabio Grosso.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Siega (70’ Touré), Nagy, Marin (90’+2’ De Vitis); Sibilli (78’ Mastinu); Lucca, Puscas (79’ Cohen). All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sez. di Rimini).

AMMONITI: 18’ Barisic (F), 19’ Leverbe (P), 47’ Nicolas (P), 71’ Ciano (F), 71’ Marin (P), 76’ Rohdén (F), 85’ Cotali (F).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 16’ Puscas (P), 20’ Sibilli (P), 65’ aut. Leverbe (F).











© RIPRODUZIONE RISERVATA