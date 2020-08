Video/ Frosinone Pordenone (0-1) gol e highlights. Ramarri verso la finale (Serie B)

Vittoria fondamentale per il Pordenone che nel match d’andata della semifinale play off del campionato di Serie B batte a domicilio il Frosinone allo stadio Benito Stirpe, come ammiriamo nel video Frosinone Pordenone. 0-1 per i Ramarri il risultato finale e, in virtù del miglior piazzamento in classifica, ora la squadra di Tesser dovrà solo evitare di perdere in casa con due gol di scarto il match di ritorno per raggiungere la finalissima per la Serie A. Match equilibrato nel primo tempo, nella ripresa il Frosinone sfiora il gol con Brighenti e Dionisi, ma il finale di partita è tutto del Pordenone. Miracolo di Bardi su un colpo di testa di Ciurria, ma al 37′ del secondo tempo il gol partita lo firma Tremolada, un vero e proprio eurogol che porta il Pordenone a un passo dalla finale. CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE PORDENONE: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO FROSINONE PORDENONE: LE DICHIARAZIONI

Non si arrende Nesta che commenta però con un po’ di amarezza il ko del Frosinone: “Qualcuno aveva le ruote sgonfie, abbiamo pagato un po’ di stanchezza dopo i 120 minuti faticosi contro il Cittadella. Non avevamo iniziato male, c’è stata subito l’occasione di Dionisi. E’ stata una gara equilibrata, a cospetto di un avversario che ci ha messo in difficoltà anche in campionato e che l’ha sbloccata nella ripresa proprio quando il match sembrava incanalato sullo 0-0. Cercheremo di fare meglio nella sfida di ritorno, valutando anche soluzioni tattiche alternative.” Tesser prova a gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo del Pordenone: “A Cittadella abbiamo visto cosa sia capace di fare il Frosinone, anche in trasferta. Ci sia da insegnamento per rimandare, eventualmente, i festeggiamenti. Nello spogliatoio eravamo soddisfatti, ma con la testa già rivolta alla sfida di ritorno. E’ il nostro primo anno di B, siamo partiti per salvarci, per divertirci, per sfruttare entusiasmo e spensieratezza per essere una mina vagante. Oggi stiamo cercando di alimentare un sogno e abbiamo vinto con merito in casa di una squadra costruita con ben altri obiettivi. Nel primo tempo ci sono state alcune situazioni interessanti che potevamo sfruttare meglio, anche prima dei cambi potevamo passare in vantaggio.“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA