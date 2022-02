Video/ Frosinone Reggina (3-0) gol e highlights: i ciociari si sbloccano nel 2^ tempo

Il Frosinone si rimette pienamente in carreggiata per i play-off: la squadra di Grosso ritrova i tre punti battendo la Reggina per 3-0, dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa degli amaranto che a questo punto possono aspirare al più a una salvezza tranquilla e a un finale di campionato senza troppe ansie. Ritorno amaro in Ciociaria per Stellone che da queste parti è considerato una divinità essendo stato l’artefice della doppia promozione che ha portato in soli due anni i canarini dalla Serie C alla massima categoria. Nel primo tempo regna la noia con le due squadre che di fatto si annullano a vicenda, i padroni di casa provano a inventarsi qualcosa ma gli ospiti non concedono praticamente nulla agli avversari.

Nella ripresa ci pensa Charpentier a spaccare in due la partita, procurandosi il calcio d’angolo sugli sviluppi del quale troverà il colpo di testa vincente che gonfia la rete e viola la porta difesa da Micai. Con la Reggina costretta a sbilanciarsi in avanti per pareggiare i conti, il Frosinone trova molti più spazi in contropiede e a poco più di venti minuti dal novantesimo raddoppia con Ciano che in mischia anticipa tutti e insacca. Stellone corre ai ripari con l’ingresso di Ménez che accorcia le distanze, ma al termine di una lunghissima revisione VAR l’arbitro Meraviglia non convalida quello che sarebbe stato il gol dell’1-2 perché l’azione è viziata dal fuorigioco di Galabinov. I ciociari restano avanti di due gol e nelle battute conclusive del match calano pure il tris con Canotto che triangola con Novakovich e chiude nel migliore dei modi il contropiede che mette definitivamente al tappeto gli ospiti. Allo Stirpe si torna a far festa dopo il pareggio in casa del Brescia e le sconfitte contro Como e Perugia.

VIDEO FROSINONE REGGINA 3-0, IL TABELLINO

FROSINONE-REGGINA 3-0 (0-0)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano (82’ Barisic), Gatti, Szyminski, Cotali (65’ Lulic); Rohden, Ricci, Garritano (65’ Canotto); Ciano (82’ Novakovich), Charpentier (65’ Brighenti), Zerbin. All. Fabio Grosso.

REGGINA (3-5-2): Micai; Amione, Loiacono, Di Chiara; Adjapong (60’ Giraudo), Bianchi, Crisetig (83’ Hetemaj), Bellomo (59’ Ménez), Kupisz; Galabinov (83’ Montalto), Tumminello (70’ Denis). All. Roberto Stellone.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Sez. di Pistoia).

AMMONITI: 15’ Bellomo (R), 23’ Zampano (F), 44’ Cotali (F), 56’ Charpentier (F), 70’ Bianchi (R), 72’ Gatti (F), 87’ Ménez (R), 90’+3’ Montalto (R).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 48’ Charpentier (F), 68’ Ciano (F), 89’ Canotto (F).

