Video/ Frosinone Roma (1-4): highlights e gol. Poker giallorosso in amichevole

Allo Stadio Benito Stirpe la Roma supera in trasferta il Frosinone con un netto 4 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Paulo Fonseca a tentare di prendere subito in mano le redini del match spingendosi pericolosamente in zona offensiva grazie allo spunto interessante del francese Veretout, la cui conclusione è stata tuttavia respinta dall’estremo difensore avversario Bardi. I ciociari, allenati dal tecnico Alessandro Nesta, costretti a difendersi nella loro metà campo in questo avvio, faticano ad intercettare la sfera per cercare di orchestrare la propria manovra e ripartire così da guadagnare campo, dato che i giallorossi gestiscono bene il possesso della sfera e provano a trovare il varco giusto per colpire organizzando una manovra avvolgente. I minuti scorrono sul cronometro ed il buon lavoro svolto dai capitolini nelle fasi iniziali offre i frutti sperati già al 14′ tramite la rete messa a segno dall’olandese Karsdorp, bravo a capitalizzare dopo aver scambiato a lungo con Pellegrini. Ci pensa quindi il turco Cengiz Under, già protagonista anche in precedenza, a firmare il gol del raddoppio al 17′, in questo caso sfruttando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Mancini, autore di una precisa verticalizzazione.

L’arbitro concede il cooling break ai calciatori scesi in campo dall’inizio del match nella calda serata dello Stirpe ma, alla ripresa delle ostilità, è sempre la Roma a gestire abilmente la situazione ed il vantaggio acquisito sempre attraverso il mantenimento del possesso della sfera. Il Frosinone di mister Nesta non riesce proprio a programmare un’eventuale ripartenza in contropiede, dovendo piuttosto tamponare l’avanzata giallorossa come meglio riesce. Il primo squillo gialloblu firmato da Tribuzzi, con la complicità di Ciano, non spaventa affatto la squadra allenata da mister Fonseca e, nell’ultima parte della frazione, ci pensa Pellegrini a siglare il tris al 36′, sfruttando l’assist vincente fornitogli dal suo compagno Mkhitaryan. Lo stesso Pellegrini restituisce poi il favore proprio a Mkhitaryan intorno al 44′, quando l’ex Manchester United cala il poker per i suoi sull’azione iniziata da Cristante.

Nel secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Mirante al posto di Pau Lopez tra i pali della porta della Roma, il ritmo e l’intensità della gara pare calare drasticamente rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente sebbene siano sempre i giallorossi ad avere in mano la gara. I ciociari però sembrano essere tornati in campo dagli spogliatoi con lo spirito e la concentrazione giusta per poter quantomeno cercare di dare fastidio ai rivali di giornata. Gli sforzi effettuati dalla squadra gialloblu vengono premiati intorno al 55′ grazie alla rete siglata da Dionisi con un bel colpo di testa su assist perfetto di Tribuzzi, cogliendo di sorpresa i capitolini. La Roma, nonostante il tiro di D’Elia parato da Mirante, non si disunisce e risponde anzi tornando a macinare gioco esattamente come aveva fatto nel primo tempo. Il tecnico Fonseca si trova poi costretto a sostituire in maniera prematura Ibanez al 60′ nel tentativo di scongiurare un’eventuale infortunio subito qualche istante prima. Dopo il gol realizzato da Dionisi per il Frosinone, è Mkhitaryan a servire il neo entrato Perotti senza ottenere l’effetto sperato al 64′. I ciociari tornano a farsi vedere verso il 75′ con la conclusione imprecisa di Antonucci mentre, sul fronte opposto, il tiro di Santon viene intercettato dalla retroguardia avversaria al 78′. La gara si spegne lentamente senza far registrare ulteriori giocate interessanti, tanto che l’arbitro fischia la fine del match con qualche secondo di anticipo rispetto a quanto segnalato dal cronometro.

IL TABELLINO

Frosinone-Roma 1 a 4 (p.t. 0-4)

Reti: 14′ Karsdorp(R); 17′ Cengiz Under(R); 36′ Pellegrini(R); 44′ Mkhitaryan(R); 55′ Dionisi(F).

FROSINONE (3-5-2) – Bardi; Brighenti (60′ Ghazoini), Ariaudo (46′ Krajnc), Capuano (46′ Szyminski); Salvi (46′ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60′ Errico), Vitale, D’Elia (71′ Giordani); Ciano (46′ Dionisi, 65′ Tonetto), Ardemagni (46′ Trotta). All.: Alessandro Nesta. A disp.: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

AS ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez (46′ Mirante); Mancini (68′ Trasciani), Cristante, Ibanez (60′ Juan Jesus); Karsdorp (60′ Santon), Diawara (60′ Villar), Veretout (68′ Seck), Calafiori (68′ Bouah); Cengiz (68′ Antonucci) , Pellegrini (68′ Perotti); Mkhitaryan. All.: Paulo Fonseca. A disp.: Boer.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FROSINONE ROMA



© RIPRODUZIONE RISERVATA