Video/ Frosinone Spezia (2-1) highlights e gol. I ciociari tornano a gioire (Serie B)

Diamo uno sguardo al video con gli highlights e i gol di Frosinone Spezia 2-1: prima vittoria post-lockdown per la squadra allenata da Nesta che riprende quota in classifica dopo le scoppole rimediate nelle ultime giornate. Secondo KO consecutivo per i ragazzi di Italiano che sognavano l’ingresso in Serie A dalla porta principale e invece sono stati brutalmente respinti non appena hanno cercato di dare l’assalto all’agognato secondo posto. Dopo quasi 400 minuti di digiuno i ciociari tornano a segnare e a esultare grazie a Salvi che capitalizza l’assist di Rohden e gonfia la rete aprendo ufficialmente le danze allo Stirpe. Prima dell’intervallo i padroni di casa vanno a un passo dal raddoppio con Novakovich e Haas che accarezzano il palo alla sinistra di Scuffet. Dal possibile 2-0 si arriva all’1-1 che matura a inizio ripresa, quando Capuano strattona Galabinov in maniera fin troppo plateale, l’arbitro Pezzuto non può fare finta e indica il dischetto. Rigore trasformato alla perfezione dal centravanti bulgaro che rimette momentaneamente il risultato in parità. Poi, a cinque minuti dal novantesimo, arriva la stoccata di Paganini, entrato dalla panchina, che fredda gli ospiti con un colpo da cecchino. E restituisce il sorriso a un ambiente che si stava deprimendo a causa degli ultimi risultati deludenti, con le battute d’arresto contro Chievo e Cittadella e il pari strappato a fatica contro il Trapani, che lotta per obiettivi ben diversi da quelli che sta inseguendo il Frosinone.

LE DICHIARAZIONI

Entrato a gara in corso, Luca Paganini ha siglato il gol che ha permesso al Frosinone di ritrovare finalmente i tre punti: “E’ sempre bello segnare all’ultimo, sono molto contento di aver dato una grossa mano alla squadra. Il nostro obiettivo è vincere tutte le prossime gare perché solo così possiamo continuare a sperare. Venerdì prossimo ci aspetta un’altra finale con l’Empoli che avevamo affrontato anche lo scorso anno e che non meritava di retrocedere. Esultanza polemica? No, è che faceva troppo caldo… scherzi a parte, è da tantissimo tempo che aspettavo questo momento, per me è una liberazione. Anche in passato abbiamo attraversato periodi in cui eravamo a un passo dal crollo per poi ricompattarci e dare il meglio di noi quando il gioco si fa duro. La cosa importante è aver trasmesso questa mentalità pure ai nuovi arrivati, adesso cerchiamo di risalire la china sulle ali dell’entusiasmo. Mi aspetto che da qui a fine campionato le altre squadre diano il massimo per raggiungere i rispettivi obiettivi, perciò sarà vietato distrarsi o pensare di essere in dirittura d’arrivo. Troppo presto parlare di rinnovo, di sicuro resterò fino ad agosto, poi parlerò con la società e cercheremo un accordo, in ogni caso darò sempre il 100% per questa maglia finché la indosserò”.

