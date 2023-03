Video/ Frosinone Venezia (3-0) gol e highlights: Mulattieri domina in casa

Big match di Serie B tra Frosinone e Venezia tra due squadre che non vogliono assolutamente perdere per non mandare alle ortiche questa stagione contro una degna rivale. La difesa a tre del Venezia sta facendo male agli attaccanti di casa, questi uno contro uno però danno la possibilità alle mezze ali del Frosinone di inserirsi, infatti l’unica azione pericolosa è passata dai piedi di Boloca. Il tiro però risulta una facile preda per il portiere veneto. Alla metà del primo tempo però arriva il tiro che apre le marcature: Insigne dopo un dribbling riuscito appoggia in mezzo per Mulattieri che non ci pensa due volte ad insaccare alle spalle del portiere. La propositività del Frosinone per adesso sta pagando, ma il Venezia sicuramente non rimarrà con le mani in mano.

Tutti negli spogliatoi, Frosinone Venezia, sperando che il the aiuti a calmare gli animi visto che le due squadre hanno iniziato a giocare duro negli ultimi venti minuti di partita. Il gol segnato da Mulattieri infatti è stata una scarica di adrenalina per i giocatori avversari che adesso allungano le gambe come se dovessero rimontare negli ultimi dieci minuti. Il risultato sono parecchi cartellini gialli, sia da una parte che dall’altra ma è bene citare il cartellino rimediato da Hristov, il braccetto di destra del Venezia dovrà fare attenzione nella ripresa per non incorrere in un secondo giallo, chissà se gli attaccanti avversari non ci abbiano fatto già un pensierino.

FROSINONE VENEZIA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia dopo l’intervallo il secondo tempo di Frosinone Venezia, in cui è chiaro che la squadra ospite è rimasta negli spogliatoi poiché i ciociari ne mettono due uno di seguito all’altro e non hanno ancora intenzione di fermarsi. Dopo due minuti dalla ripresa infatti timbra il cartellino Caso, che dopo un’imbucata di Mulattieri si ritrova a tu per tu con il portiere e non sbaglia. Arriva poi il terzo gol per il Frosinone, segnato di nuovo dalla punta centrale Mulattieri, che viene pescato in avanti dopo un lancio lungo e i difensori del Venezia, già ammoniti, non hanno avuto il coraggio di mettere il piede causando cosi la rete del 3-0.

Frosinone Venezia, una gara a senso unico da parte dei ciociari che non hanno mai avuto reale pericoli in retroguardia, ma anzi hanno giocato una partita da un punto di vista tattico sontuosa. Dopo il 3-0 la squadra di casa ha iniziato a gestire la partita e i cambi sono stati molto più contenitivi, dopotutto non c’era più bisogno di sprecare energie. Dall’altro lato il Venezia ha cercato di riprenderla con dei cambi diametralmente opposti, per non far perdere il morale ai giocatori, questo però non è servito e per novanta minuti il Venezia ha sbattuto contro la difesa della squadra laziale.

FROSINONE VENEZIA, IL TABELLINO

FROSINONE VENEZIA 3-0 (1-0)

Marcatori: 15′ e 50′ Mulattieri, 47′ Caso.

Frosinone (4-3-3): Turati: Oyono, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohdén (65′ Kone), Gelli (87′ Oliveri), Boloca; Insigne (65′ Baez), Mulattieri (87′ Borrelli), Caso (74′ Bidaoui). A disposizione: Loria, Garritano, Kalaj, Szyminski, Monterisi, Sampirisi, Frabotta. All.: Fabio Grosso.

Venezia FC (3-5-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela (46′ Ciervo), Andersen (46′ Milanese), Tessmann, Ellertsson (46′ Johnsen), Zampano; Pohjanpalo (74′ Pierini), Cheryshev (65′ Novakovich). A disposizione: Maenpaa, Bertinato, Neri, Svoboda, Sverko, Busato, Johnsson. All.: Paolo Vanoli.

Ammoniti: 23′ Hristov, 27′ Rohden, 45’+1′ Carboni.

