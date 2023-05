Video/ Frosinone Verona Primavera (1-1) gol e highlights: i Ciociari reggono in 10

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS FROSINONE VERONA PRIMAVERA: FINISCE IN PARITÀ

Il Verona si prende un punto che lo avvicina alla salvezza diretta nel campionato Primavera 1. 1-1 in casa di un Frosinone che nella ripresa comunque resiste con un uomo in meno e resta in lizza per la qualificazione play off da guadagnare nella volata finale. Frosinone subito pericoloso con un tentativo mancino di Condello, il Verona risponde al 5′ con una conclusione di Riahi che finisce alta. Ritmi comunque bassi a inizio gara, il Verona si rivede in avanti al 19′ con un tentativo di Cazzadori bloccato in due tempi da Palmisani.

Diretta/ Cremonese Verona (risultato finale 1-1): lombardi fermati da 'rosso' e Verdi

Al 22′ grande chance per il Verona con una bordata di Bragantini dalla lunga distanza che va a stamparsi proprio sull’incrocio dei pali. Insistono gli scaligeri, non ha fortuna una girata di Cazzadori mentre al 32′ Caia si districa addirittura in mezzo a tre avversari ma conclude in caduta sopra la traversa. Calano i ritmi nella fase conclusiva della prima frazione di gioco, si va all’intervallo col risultato ancora a reti bianche col Verona che non è riuscito a sfruttare una supremazia territoriale impressa soprattutto nella prima mezz’ora.

DIRETTA/ Frosinone Verona Primavera (risultato finale 1-1): i ciociari reggono

VIDEO E HIGHLIGHTS FROSINONE VERONA PRIMAVERA: I GOL NELLA RIPRESA

Botta e risposta a inizio ripresa tra le due squadre, i gol della partita arrivano nel giro di 3′. Al 7′ del secondo tempo il Verona si porta in vantaggio con un tredicesimo gol stagionale di Federico Caia che sfrutta un perfetto assist di Bragantini che lo manda in porta praticamente a porta spalancata. Al 9′ però arriva l’immediata risposta del Frosinone che ristabilisce la parità grazie a un’autorete di Ebengué che trova la sfortunata deviazione nella propria porta. Successivamente però nuova svolta con l’espulsione di Bouabre che lascia i ciocari in dieci uomini.

Video/ Frosinone Sudtirol (0-0) gol e highlights: pari senza reti! (Serie B)

Nel finale di partita il Frosinone riesce comunque a reggere nonostante l’inferiorità numerica. Il Verona prova a sfruttare l’uomo in più ma in contropiede sono i ciociariad avere l’occasione del gol del sorpasso, prima con Jirillo e poi con Voncina che non inquadrano la porta da buona posizione. Dall’altra parte però c’è il colpo del ko che gli scaligeri mancano al 91‘, con Cazzadori che ruba il tempo a tutti di testa ma vede il pallone uscire sorvolando di pochi centimetri la traversa. È l’ultima chance per gli scaligeri che possono comunque prendersi comunque un punto buono per l’obiettivo stagionale, per il Frosinone ora cruciale il prossimo scontro in trasferta in casa del Torino.

GUARDA QUI I VIDEO GOL E GLI HIGHLIGHTS FROSINONE VERONA PRIMAVERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA