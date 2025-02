Dopo essere diventata una vera e propria star con “Click Boom”, Rose Villain non ha deluso le aspettative dei fan nonostante sia arrivata 19ma al Festival di Sanremo 2025. Si tratta del suo secondo anno consecutivo sul palco dell’Ariston e ormai sembra averci davvero fatto “il callo”, come si suol dire. Prima di andare a scoprire di cosa parla il video ufficiale della canzone “Fuorilegge“, proviamo a comprendere meglio l’interpretazione del testo di quella che ormai è già diventata una hit a tutti gli effetti.

Il testo Fuorilegge, apparentemente “leggero” è costituito da parole profondissime che vanno a toccare punti sensibili della personalità di Rose Villain. In un’intervista su RaiPlay, la ragazza ha spiegato di aver scritto una canzone dedicata al concetto di desiderio, dato che oggi ha capito quanto sia importante andare a sviscerare e sperimentare tutti i lati dell’amore, o come dice lei, “una passione soffocante” che la fa sentire viva. “Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei Fuorilegge” recita il ritornello della hit sanremese, simbolo di una donna che non vuole più contenersi in amore.

Video Fuorilegge e significato canzone di Rose Villain: tra conflitti interiori e amori incontrollabili

Come accennavamo, se apparentemente quella di Rose Villain potrebbe sembrare un testo legger0, è in realtà il simbolo del conflitto interiore tra l’amore incontrollabile e la voglia di lasciar andare per sperimentare nuove forme di passione.

Tutto ciò risulta essere esplicativo nel video ufficiale di “Fuorilegge” su YouTube, dove si vede Rose Villain che vaga tra la gente, travolta dall’amore per il suo partner. Non mancano di certo i momenti più divertenti, dove lei in veste di cheerleader balla con altre ragazze quasi come a rendere il tutto più giocoso. Insomma, la cantante è stata coerente con sè stessa!

Sanremo 2025, guarda qui sotto il video Fuorilegge di Rose Villain