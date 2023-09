Video/ Galatasaray Copenaghen (2-2) gol e highlights: Tete completa la rimonta (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GALATASARAY COPENAGHEN: LA SINTESI

Al Rams Park di Istanbul le squadre di Galatasaray e Copenaghen si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Buruk partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva all’8′ con un tiro di Icardi, respinto da Grabara, ed al 9′ quando la conclusione di Akturkoglu sfiora il palo destro. I minuti scorrono sul cronometro ed i turchi insistono cogliendo la traversa con lo spunto di Akturkoglu verso il 24′. Tuttavia gli ospiti allenati da mister Neestrup riescono a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Elyounoussi, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Lerager.

Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i danesi trovano infatti il gol del raddoppio al 58′ per merito di Diogo Goncalves, liberato dal passaggio di Meling. Nell’ultima parte dell’incontro le cose si complicano per i Leoni rimanendo in inferiorità numerica dal 73′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Jelert ed i giallorossi ne approfittano per accorciare all’86’ con il gol di Boey oltre a ripristinare definitivamente l’equilibrio all’88’ con la rete siglata da Tete.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro bulgaro G. Kabakov ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Ziyech, Oliveira da un lato, Lerager, Jelert, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Diks e Meling dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno della competizione europea permette sia al Galatasaray che al Copenaghen di portarsi a quota uno nella classifica del girone A della Champions League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GALATASARAY COPENAGHEN: IL TABELLINO

Galatasaray-Copenaghen 2 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 35′ Elyounoussi(C); 58′ D. Goncalves(C); 86′ Boey(G); 88′ Tete(G).

Assist: 35′ Lerager(C); 58′ Meling(C); 86′ Tete(G); 88′ Zaha(G).

GALATASARAY (4-2-3-1) – Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino; Demirbay, Torreira; Ziyech, Mertens, Akturkoglu; Icardi. All.: Ancelotti.

COPENAGHEN (4-3-3) – Grabara; Jelert, Diks, Vavro, Meling; Lerager, Falk, Gonçalves; Achouri, Larsson, Elyounoussi. All.: Neestrup.

Arbitro: G. Kabakov (Bulgaria).

Ammoniti: 11′ Lerager(C); 39′ Ziyech(G); 52′, 73′ Jelert(C); 73′ Diks(C); 77′ Oliveira(G); 82′ Meling(C).

Espulsi: 73′ Jelert(C).

