Video Galles Olanda donne (risultato finale 0-3) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone D degli Europei femminili 2025.

VIDEO GALLES OLANDA DONNE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Swissporarena di Lucerna, in Svizzera, l’Olanda sconfigge il Galles con un netto 3 a 0. In apertura di primo tempo le ragazze guidate in panchina dal commissario tecnico Andries Jonker sembrano voler iniziare forte la sfida mettendo immediatamente i brividi alla retroguardia avversaria quando la conclusione di Roord viene parata in maniera provvidenziale da Clark già al 5′ e, sul prosieguo dell’azione, la palla termina fuori misura rispetto al bersaglio.

E’ sempre la stessa Roord a creare i pericoli maggiori centrando poi un palo abbastanza clamoroso intorno al 35′. Bisogna attendere il recupero perchè Miedema, capitana dell’Olanda, sigli il gol del vantaggio con uno splendido tiro a giro sul palo più lontano al 45’+3′, dopo aver ricevuto palla da Van De Donk.

Nel secondo tempo sono sempre le calciatrici dei Paesi Bassi ad avere in mano il comando delle operazioni come testimoniato anche dalla rete del raddoppio messa a segno subito al 47′ da Pelova, brava a capitalizzare il suggerimento offertole da Van De Donk, al suo secondo passaggio vincente in questa gara.

Al 57′ è Groenen a cogliere un altro legno spedendo la sfera contro la traversa prima che Pelova liberi Brugts per il tris definitivo. Nel finale Grant al 70′, Beerensteyn al 75′ ed ancora Groenen al 90’+2′ vanno vicine al gol del poker.

Questa vittoria, impreziosita pure dal centesimo gol di Vivianne Miedema con la maglia della Nazionale, assegna tre punti all’Olanda che raggiunge così quota 3 nella classifica del girone D degli Europei femminili 2025. Il KO blocca invece il Galles sul fondo della graduatoria con zero punti.

