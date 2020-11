Video/ Galles Scozia (10-14): highlights. Dragoni KO a Cardiff! (Sei Nazioni 2020)

VIDEO GALLES SCOZIA (10-14): LE FASI SALIENTI DEL MATCH 6 NAZIONI 2020

Al Principality Stadium di Cardiff la Scozia supera in trasferta il Galles per 14 a 10. Negli istanti iniziali dell’incontro le due squadre non sembrano voler premere il piede sull’acceleratore, finendo quindi con l’annullarsi a vicenda in questa prima fase del match. Gli ospiti allenati dal tecnico Townsend spezzano l’equilibrio verso il 10′ grazie al calcio di punizione di Russell mentre i padroni di casa del selezionatore Pivac faticano a mantenere il possesso dell’ovale in maniera efficace, perdendolo anche sul più bello. I minuti scorrono sul cronometro e dopo il buon avvio di gara di marca prevalentemente scozzese, sono ora i Dragoni a cercare di riprendere in mano le redini del match. Gli sforzi effettuati dagli uomini di Pivac danno i loro frutti verso il 32′ quando Carre mette a segno una meta, poi trasformata da Biggar, capitalizzando l’erroraccio commesso da Brown su una rimessa laterale. Al 31′ il tecnico Townsend è costretto a rimpiazzare Russell con Hastings e quest’ultimo lo ripaga nel finale di frazione con un calcio di punizione vincente al 40’+2′ a tempo ormai scaduto.

VIDEO GALLES SCOZIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, gli ospiti vivono qualche attimo di apprensione quando Adam Hastings, già subentrato a Russell, sembra voler proseguire il match nonostante i problemi ad una spalla. I due selezionatori decidono quindi di inserire forze fresche dalle rispettive panchine al fine di dare una scossa alla partita dei loro giocatori ma la sfida vive una fase di gioco abbastanza confusa, con errori commessi su tutti e due i fronti. Gli scozzesi si danno da fare e trovano una meta decisiva verso il 60′ per merito di Mclnally, bravo a schiacciare in maul sugli sviluppi di una buona rimessa laterale. Tuttavia, gli ospiti mancano l’opportunità per allungare ulteriormente fallendo la trasformazione con Hastings da posizione abbastanza semplice per i suoi standard abituali. Nell’ultima parte dell’incontro gli uomini del ct Pivac provano a dare il tutto per tutto racimolando punti preziosi da fermo con Halfpenny al 66′ ma, sul fronte opposto, Hogg replica con un’altra punizione che chiude i conti in maniera definitiva proprio all’80’. Il successo ottenuto lontano dalle mura amiche in questo quinto turno della rassegna europea permette alla Scozia di salire a quota 14 spostandosi in seconda posizione nella classifica del Sei Nazioni mentre il Galles si ritrova in quinta posizione con i suoi 8 punti.

IL TABELLINO GALLES SCOZIA

Galles-Scozia 10 a 14 (primo tempo 7-6)

Mete: 32′ Carre(G); 60′ McInnally(S).

Trasformazioni: 32′ Biggar(G).

Calci di punizione realizzati: 10′ Russell(S); 40’+2′ Hastings(S); 66′ Halfpenny(G); 80′ Hogg(S).

GALLES – Leigh Halfpenny; Liam Williams, Jonathan Davies, Owen Watkin, Josh Adams; Dan Biggar, Gareth Davies; Rhys Carre, Ryan Elias, Tomas Francis, Will Rowlands, Alun Wyn Jones (C), Shane Lewis-Hughes, Justin Tipuric, Taulupe Faletau. A disp.: Sam Parry, Wyn Jones, Dillon Lewis, Cory Hill, James Davies, Lloyd Williams, Rhys Patchell, Nick Tompkins. All.: Pivac.

SCOZIA – Stuart Hogg (c), Darcy Graham, Chris Harris, James Lang, Blair Kinghorn, Finn Russell, Ali Price; Rory Sutherland, Fraser Brown, Zander Fagerson, Scott Cummings, Jonny Gray, Jamie Ritchie, Hamish Watson, Blade Thomson. All.: Townsend. A disp.: Stuart McInally, Oli Kebble, Simon Berghan, Ben Toolis, Cornell Du Preez, Scott Steele, Adam Hastings, Duhan Van der Merwe.

Arbitro: A. Gardner (Australia).

VIDEO GALLES SCOZIA, HIGHLIGHTS





