Video/ Galles Scozia (26-27) sintesi e highlights: Mann sfiora la rimonta (Sei Nazioni 3 febbraio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI GALLES SCOZIA: LA SINTESI

Al Principality Stadium di Cardiff la Scozia supera in trasferta il Galles per 27 a 26 come vedremo nelle immagini del video sintesi e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal ct Townsend cominciano benissimo la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie al calcio di punizione di Russell, il quale trasforma poi all’11’ anche la meta messa a segno dal suo compagno Schoeman.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati dal tecnico Gatland faticano a contenere gli avversari di giornata che dal canto loro continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore al 22′ con il nuovo piazzato di Russell, preciso nel trasformare pure la meta siglata da Van der Merwe poi al 31′. Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare con la nuova meta dei Cardi firmata da Van der Merwe e trasformata da Russell al 43′ ma i Dragoni, complice il cartellino giallo rimediato da Turner al 47′, suonano finalmente la carica con le mete di Botham al 47′ e Dyer al 52′, sebbene solo la seconda sia stata trasformata da Lloyd al 53′.

Nell’ultima parte dell’incontro i gallesi gettano il cuore oltre l’ostacolo con le mete di Wainwright al 60′ e Mann al 67′, entrambe trasformate da Lloyd, nonostante gli scozzesi, che si beccano un’altra ammonizione con Tuipulotu al 60′, gestiscano con grande abilità il vantaggio acquisito. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche in questo primo turno del torneo continentale permette alla Scozia di salire a quota 4 nella classifica del Sei Nazioni 2024 mentre la Scozia si porta a 2 punti.

VIDEO HIGHLIGHTS DI GALLES SCOZIA: IL TABELLINO

Galles-Scozia 26 a 27 (primo tempo 0-20)

Mete: 11′ Schoeman(S); 29′, 43′ Van der Merwe(S); 47′ Botham(G); 52′ Dyer(G); 60′ Wainwright(G); 67′ Mann(G).

Trasformazioni: 12′, 30′, 43′ Russell(S); 53′, 61′, 68′ Lloyd(G).

Calci di punizione realizzati: 5′, 22′ Russell(S).

GALLES – 15 Cameron Winnett, 14 Josh Adams, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Rio Dyer, 10 Sam Costelow, 9 Gareth Davies, 8 Aaron Wainwright, 7 Tommy Reffell, 6 James Botham, 5 Adam Beard, 4 Dafydd Jenkins, 3 Leon Brown, 2 Ryan Elias, 1 Corey Domachowski. A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Kemsley Mathias, 18 Keiron Assiratti, 19 Teddy Williams, 20 Alex Mann, 21 Tomos Williams, 22 Ioan Lloyd, 23 Mason Grady. Ct: Gatland.

SCOZIA – 15 Kyle Rowe, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (c), 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Luke Crosbie, 5 Scott Cummings, 4 Richie Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Ben Healy, 23 Cameron Redpath. Ct: Townsend.

Arbitro: B. O’Keeffe (Nuova Zelanda).

Ammoniti: 47′ Turner(S); 60′ Tuipulotu(S).

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI GALLES SCOZIA

