Video/ Gelbison Crotone (0-2) gol e highlights: decidono Kargbo e Chiricò

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GEBILSON CROTONE: IL SOLITO CHIRICÒ

Il Crotone, già secondo matematicamente, vince in casa del Gelbison grazie alle reti realizzate da Kargbo e Chiricò. La compagine di casa, con questa sconfitta, resta terz’ultima ad una giornata dalla fine della stagione regolare. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. . D’Errico ci prova dalla distanza, la sfera termina lontana dalla porta difesa da D’Agostino. Kargbo per Chiricò che calcia a giro ma non trova la porta. Kargbo!

La sblocca il Crotone! Tribuzzi la mette in mezzo, Kargbo di testa supera D’Agostino. Gelbison che fatica nel costruire azioni di rilievo. Papa calcia da fuori area, Dini para in due tempi. Chiricò! Arriva il raddoppio del Crotone! Bellissimo tiro a giro da fuori area che non lascia scampo a D’Agostino. De Sena prova a sorprendere Dini che respinge, Papa poi da buona posizione la mette fuori. Termina la prima frazione di gara.

Vitale ci prova su punizione da lontano, palla fuori. Gigliotti interviene malissimo regalando una ghiotta occasione agli avversari, Tumminello non trova il tocco vincente. Cuomo sbaglia tutto, De Sena calcia e spreca. Nunziante in mezzo, la sfera termina fuori. Vitale ci prova dal limite dell’area, D’Agostino salva in due tempi. Calcio di rigore a favore dei padroni di casa! Kyeremateng subisce fallo, il direttore di gara indica il dischetto. Caccavallo calcia ma la mette fuori! Termina il match, vince il Crotone.

VIDEO GEBILSON CROTONE, IL TABELLINO

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Granata; Nunziante (dal 71′ Caccavallo), Papa, Uliano (dal 71′ Fornito), Correnti (dal 63′ Infantino), Loreto; De Sena (dall’84’ Kyeremateng), Tumminello (Anatrella, Vitale, Marong, Capone, Sane). All. Spicuzza (Galderisi squalificato)

Crotone (3-4-2-1): Dini; Golemic, Cuomo, Gigliotti (dal 90′ Bove) ; Mogos, Vitale, Carraro, Tribuzzi (dal 73′ Giron); Chiricò (dal 75′ Pannitteri), D’Errico (dal 74′ D’Ursi); Kargbo (dal 78′ Calapai). (Branduani, Lucano, Spaltro, Papini, Crialese, Cernigoi). All. Pauli

Arbitro: Enrico Maggio di Lodi (Assistenti Stefano Camilli di Foligno e Marat Ivanavich Fiore di Genova. IV uomo Gabriele Totaro di Lecce).

Marcatori: 16′ Kargbo (C); 33′ Chiricò (C).

Ammoniti: Granata, Gilli (G); Kargbo, Carraro, Golemic, Vitale (C), Tumminello, Infantino (G)

Note. Recupero 0′ pt; 5′ st.

