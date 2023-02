Video/ Gelbison Giugliano (1-1) gol e highlights: un punto a testa! (Serie C)

VIDEO GELBISON GIUGLIANO (1-1): LA PARTITA

Allo stadio Guariglia di Agropoli, la Gelbison riesce a riprenderla nel finale, davanti al proprio pubblico, conquistando un punto al termine di questa gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C. Nella prima frazione di gioco il Giugliano domina dal punto di vista delle occasioni, trovando il vantaggio soltanto al 40esimo: Iglio prova a sfondare sull’out di destra, e dopo un’azione insistita prova a proporla in mezzo con un cross insidioso, respinto da Anatrella in modo non perfetto. Poziello da due passi raccoglie la sfera e ringrazia, siglando l’1-0. Al 17esimo Eyango se lo era divorato da posizione favorevolissima.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano ed il Giugliano fa l’errore di abbassarsi, lasciando campo ai padroni di casa. I rossoblù non riescono a trovare spazi per oltre 15 minuti, e proprio all’ora di gioco sfiorano il pareggio con Loreto, che raccoglie un ottimo cross di Nunziante, e di testa la manda a pochi centimetri dal palo. All’81esimo, però, ecco il pari: Gilli si libera sull’out di destra e va al cross, con Faella che di prima intenzione la gira verso la porta, trovando la zampata decisiva De Sena, che da vero rapace dell’area di rigore fulmina Sassi da due passi. Dopo la rete dell’1-1 non ci sono più emozioni, ed il match si trascina fino al triplice fischio.

VIDEO GELBISON GIUGLIANO (1-1): IL TABELLINO

GELBISON: Anatrella D., Cargnelutti R., De Sena C., Fornito G. (dal 15′ st Graziani V.), Gilli M., Granata A. (dal 19′ st Onda A.), Loreto C., Nunziante C. (dal 42′ st Correnti M. R.), Papa S., Tumminello M. (dal 15′ st Faella A.), Uliano F.. A disposizione: D’Agostino B., Vitale S., Capone F., Correnti M. R., Faella A., Graziani V., Infantino S., Kyeremateng N., Marong B., Onda A., Porcino A., Sane A.

GIUGLIANO: Sassi J., Di Dio F., Eyango S. (dal 12′ st Ceparano G.), Felippe Martello L., Iglio G. (dal 22′ st Oyewale S.), Poziello C., Poziello R., Salvemini F., Scognamiglio G. (dal 25′ st Biasiol E.), Sorrentino L. (dal 22′ st Piovaccari F.), Zullo W.. A disposizione: Siamatas C., Viscovo A., Biasiol E., Ceparano G., Ciuferri F., De Lucia M., Felici M., Ghisolfi M., Gomez O., La Monica G., Mesisca G., Oyewale S., Piovaccari F., Rizzo N., Rondinella G.

Reti: al 36′ st De Sena C. (Gelbison), al 40′ pt Poziello R. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 37′ st Faella A. (Gelbison), al 45’+5 st .Piovaccari F. (Giugliano).

