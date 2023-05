Video/ Gelbison Messina (1-0) gol e highlights: Tumminello decisivo (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GELBISON MESSINA (1-0): LA PARTITA

La Gelbison vince all’ultimo respiro e fa esplodere lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, al termine di questa gara d’andata dei playoff di Serie C, Girone C. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casa per circa 35 minuti, con il Messina che soltanto nel finale sembra uscire dal guscio, provando a rendersi pericolosa. La chance più nitida dei primi 45 minuti è la pennellata direttamente da calcio di punizione di Fornito, che termina di poco alta sopra la traversa. I due colpi di testa di De Sena sono troppo deboli per impensierire Fumagalli, mentre il destro a giro di Perez è un’autentica perla, ma si perde a centimetri dal palo lontano.

Nel secondo tempo i campani tornano alla carica, ed approcciano meglio la ripresa, con De Sena che ci prova con un calcio di punizione insidioso: la sua conclusione buca la barriera ma si perde sul fondo. Pochi minuti più tardi arriva l’unico squillo dei siciliani in tutta la seconda frazione di gioco, con un cross sbagliato di Berto che va a colpire clamorosamente la traversa. Al 64esimo Kyeramang, anche tradito dal rimbalzo irregolare del pallone, si divora un gol clamoroso a porta vuota, ma nei minuti di recupero la Gelbison fa esplodere letteralmente la città: azione tutta in verticale, che Tumminello finalizza con un tiro al volo da vero bomber. Vittoria strameritata. Al ritorno basteranno 2 risultati su 3 ai rossoblù.

VIDEO GOL GELBISON MESSINA (1-0): TABELLINO

GELBISON: D’Agostino B., Cargnelutti R., Gilli M., Granata A. (dal 29′ st Uliano F.), Nunziante C., Fornito G. (dal 41′ st Papa S.), Graziani V. (dal 17′ st Caccavallo G.), Loreto C. (dal 41′ st Porcino A.), Kyeremateng N., De Sena C. (dal 17′ st Tumminello M.), Infantino S.. A disposizione: Vitale S., Anatrella D., Caccavallo G., Capone F., Corda G., Correnti M. R., Marong B., Onda A., Papa S., Porcino A., Sane A., Tumminello M., Uliano F.

ACR MESSINA: Fumagalli E., Trasciani D., Ferrini M., Ferrara M., Berto G., Fofana L., Fiorani M. (dal 14′ st Konate A.), Marino R. (dal 29′ st Balde H.), Balde I. (dal 14′ st Ragusa A.), Kragl O., Perez L.. A disposizione: Lewandowski M., Balde H., Curiale D., Grillo P., Iannone C., Konate A., Marino G., Napoletano P., Ortisi P., Ragusa A., Salvo G., Zuppel D.

Reti: al 45’+3 st Tumminello M. (Gelbison)

Ammonizioni: al 6′ pt Cargnelutti R. (Gelbison), al 37′ pt Marino R. (Messina), al 15′ st De Sena C. (Gelbison), al 17′ st Konate A. (Messina), al 42′ st Ragusa A. (Messina), al 47′ st Ferrara M. (Messina)

