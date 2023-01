Video/ Gelbison Virtus Francavilla (2-0) gol e highlights: 3 punti d’oro

VIDEO GELBISON VIRTUS FRANCAVILLA (2-0): LA PARTITA

La Gelbison esce dalla crisi e ritrova, finalmente, i tre punti. Battuta 2-0 la Virtus Francavilla davanti al proprio pubblico, allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, al termine di questo match valido per la ventitreesima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo meglio gli ospiti, con la doppia chance creata al 14esimo minuto: tacco di De Marino, murato dalla difesa avversaria, e Tchetchoua che sulla ribattuta non inquadra lo specchio della porta. Anche Patierno prova in due occasioni a sorprendere l’estremo difensore della formazione campana, ma senza successo. Al 18esimo Caporale impegna Anatrella, che si fa trovare pronto.

DIRETTA/ Pergolettese Feralpisalò (risultato finale 0-1): la decide Guerra al 90'!

Nel secondo tempo i padroni di casa reagiscono, e trovano il vantaggio al 61esimo: Fornito serve Uliano, che apparecchia per Loreto. La conclusione di quest’ultimo viene deviata volontariamente dalla spizzata di Infantino, che beffa Avella e porta avanti i padroni di casa. Neanche il tempo di riprendersi psicologicamente, e 5 minuti dopo i biancocelesti incassano il secondo gol: Fornito calcia un corner teso sul primo palo, con Loreto che anticipa tutti e supera Avella per la seconda volta in questo pomeriggio. Il portiere tocca soltanto la bellissima girata dell’attaccante, ma non riesce ad evitare il 2-0. Uno-due terribile della formazione campana, che taglia le gambe alla Virtus. Vittoria meritata per i rossoblù.

DIRETTA/ Trento Mantova (risultato finale 1-0): la rete di Damian vale i 3 punti

VIDEO GELBISON VIRTUS FRANCAVILLA (2-0): IL TABELLINO

GELBISON: Anatrella D., De Sena C., Fornito G., Gilli M., Granata A., Graziani V. (dal 37′ st Francofonte N.), Infantino S., Loreto C., Nunziante C. (dal 11′ st Tumminello M.), Onda A. (dal 1′ st Correnti M. R.), Uliano F.. A disposizione:Vitale S., Citarella F., Correnti M. R., Faella A., Francofonte N., Marong B., Savini G., Tumminello M.

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella M., Caporale A., Cardoselli C. (dal 26′ st Macca F.), De Marino D., Di Marco T., Idda R., Minelli A. (dal 26′ st Risolo A.), Murilo, Patierno C. (dal 26′ st Maiorino P.), Pierno R., Tchetchua G. (dal 33′ st Mastropietro F.). A disposizione: Milli J., Romagnoli A., Carella F., Ejesi R., Enyan E., Macca F., Maiorino P., Mastropietro F., Risolo A., Solcia D., Yakubiv S.

DIRETTA/ Piacenza Arzignano (risultato finale 1-2): ko in rimonta per Scazzola

Reti: al 16′ st Infantino S. (Gelbison) , al 21′ st Loreto C. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 33′ pt Nunziante C. (Gelbison), al 45’+3 st Gilli M. (Gelbison) al 45′ pt Murilo (Virtus Francavilla), al 17′ st Caporale A. (Virtus Francavilla).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GELBISON VIRTUS FRANCAVILLA











© RIPRODUZIONE RISERVATA