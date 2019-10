Video/ Genk Napoli (0-0): highlights del match. Nessun gol alla Luminus Arena

Alla Luminus Arena il Napoli non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro il Genk. Nel primo tempo i partenopei falliscono diverse opportunità importanti a comincare dal 18′ con la doppia occasione non sfruttata da Callejon, il cui tiro è stato parato contro il palo, e da Milik, che ha scheggiato la traversa. Lo stesso attaccante polacco ha poi centrato un’altra traversa tramite un colpo di testa al 26′ ma mister Ancelotti è stato pure costretto a rimpiazzare l’infortunato Mario Rui con Malcuit al 33′. Inutile pure l’altra doppia chance capitata a Koulibaly ed il solito Milik intorno al 37′. Nel secondo tempo i ritmi calano ma il copione non cambia sebbene al tentativo di Callejon del 56′ abbia risposto Hagi nel finale all’84’, calciando largo a lato del palo della porta difesa da Meret ed il subentrato Llorente non è riuscito a ripetere la recente prestazione ammirata in campionato. Il punto conquistato permette rispettivamente al Genk di salire a quota uno nella classifica del girone E di Champions League mentre il Napoli avanza a 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta ed equilibrata nonostante il Napoli si sia aggiudicato il possesso palla con il 58%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi, l’81% contro il 70% con 486 su 598 e 275 su 393 appoggi completati. I padroni di casa si sono però distinti per palloni recuperati, 52 a 50, mentre la parità si registra pure per quanto riguarda le conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 2 per squadra a fronte del 15 a 17 nei tiri totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Napoli è stata la squadra più scorretta a causa del 14 a 6 nel computo dei falli commessi e l’arbitro rumeno I. Kovacs ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ito da un lato, Milik e Fabian Ruiz dall’altro.

IL TABELLINO

Genk-Napoli 0 a 0 (p.t. 0-0)

GENK (4-3-3) Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumì, Uronen; Berge, I. Hagi(90’+2′ Heynen), Hrosovsky; Bongonda(89′ Paintsil), Samatta, Ito. Allenatore: Felice Mazzu.

NAPOLI (4-3-3) Meret: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui(33′ Malcuit; Allan, Fabian Ruiz, Elmas(58′ Mertens); Callejon, Milik(72′ Llorente), Lozano. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Arbitro: I. Kovacs (Romania).

Ammoniti: 50′ Ito(G); 65′ Milik(N); 78′ Fabian Ruiz(N).

CLICCA QUI PER IL VIDEO GENK NAPOLI, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA