Video/ Genoa Ascoli (2-1) gol e highlights: non basta la rete di Marsura

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA ASCOLI: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa supera l’Ascoli per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Gilardino partono bene e riescono a passare in vantaggio al 17′ grazie alla rete messa a segno da Bani, approfittando del pallone respinto dalla traversa sul colpo di testa di Sturaro conseguente al corner battuto da Strootman. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Breda rispondono cogliendo un palo con Gondo in acrobazia verso il 39′.

Diretta/ Genoa Ascoli (risultato finale 2-1): Badelj decide il match!

Nel secondo tempo i bianconeri ricominciano forte andando a caccia del pari con l’occasione fallita al 50′ da Mendes sull’uscita avventata di Martinez. Nell’ultima parte dell’incontro i Grifoni raddoppiano al 63′ per merito di Badelj e, dopo il rigore fallito da Coda per la parata di Leali dopo il fallo del portiere su Sabelli al 66′, i marchigiani accorciano le distanze al 68′ con Marsura, su assist di Collocolo.

Video/ Südtirol Genoa (0-0) sintesi e highlights: nessun gol, mille emozioni

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Sozza, proveniente dalla sezione di Seregno, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Vogliacco e Sabelli da un lato, Bellusci e Collocolo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaseiesimo turno di campionato permettono al Genoa di salire a quota 70 nella classifica della Serie B mentre l’Ascoli non si muove, restando fermo a 46 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA ASCOLI: IL TABELLINO

Genoa-Ascoli 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 17′ Bani(G); 63′ Badelj(G); 68′ Marsura(A).

Diretta/ Südtirol Genoa (risultato finale 0-0): espulsi Gilardino e Bisoli

Assist: 68′ Collocolo(A).

GENOA (3-5-1) – Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin,; Frendrup, Sturaro, Strootman, Badelj, Sabelli; Gudmundsson, Coda. All.: Caridi (squalificato Gilardino).

ASCOLI (4-3-1-2) – Leali; Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. All.: Breda.

Arbitro: Simone Sozza (sezione di Seregno).

Ammoniti: 58′ Vogliacco(G); 58′ Bellusci(A); 62′ Collocolo(A); 76′ Sabelli(G).

© RIPRODUZIONE RISERVATA