Video/ Genoa Ascoli (3-2): highlights e gol, il Grifone vince in rimonta

Nel video Genoa Ascoli potremo ammirare le tante emozioni di una partita davvero spettacolare, che ha nobilitato il quarto turno di Coppa Italia al Ferraris. Girandola di emozioni dunque a Marassi, con il vantaggio del Grifone firmato Pinamonti annullato dalla rimonta dell’Ascoli, con il gol del pareggio di Beretta e addirittura il sorpasso marchigiano grazie all’autorete di Criscito. Poteva essere un colpo durissimo per un Genoa in sofferenza, ma lo stesso Criascito ha subito trovato la rete del pareggio ed infine è arrivato il gol di Pinamonti, autore dunque di una doppietta che ha dato al Grifone vittoria e qualificazione. Negli ottavi a gennaio sarà Torino Genoa, l’Ascoli invece esce dalla Coppa Italia, ma a testa altissima. CLICCA QUI PER IL VIDEO GENOA ASCOLI (da Rai Sport)

VIDEO GENOA ASCOLI: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Genoa Ascoli, ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù Thiago Motta in conferenza stampa: “Si soffre sempre. Nel calcio non è mai facile vincere. In un momento non facile siamo rimasti uniti, abbiamo dominato tutta la partita. Nel secondo tempo siamo stati più bravi ad attaccare e creare occasioni da gol ma per stasera va bene così. Io ho visto un primo tempo dove abbiamo dominato ma senza creare pericoli. Nel secondo tempo meglio. Possiamo fare meglio di quanto fatto stasera ma per ora va bene così. Ci sono tanti aspetti positivi e altri da migliorare. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo rallentare il gioco perché non possiamo andare a mille tutta la partita. Dobbiamo rallentare e poi accelerare ma quando lo facciamo dobbiamo essere più cattivi perchè abbiamo le condizioni per andare in area e fare gol”. Felice anche Andrea Pinamonti, autore di una doppietta decisiva: “È stata una partita molto faticosa, come ci aspettavamo. Queste partite sono sempre difficili e bisogna entrare in campo con la testa giusta. Siamo rimasti concentrati fino alla fine, anche quando eravamo sotto ed è arrivata una vittoria importante”, ha detto l’attaccante del Genoa in sala stampa.

