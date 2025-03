VIDEO GENOA ATALANTA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ferruccio Chittolina di Valleggia l’Atalanta Primavera vince nettamente in trasferta per 2 a 0 sul campo del Genoa Primavera. Nel primo tempo i rossoblu non si fanno sorprendere quando il portiere Lysionok intercetta appunto senza problemi la conclusione provata da Artesani già verso il 4′.

I liguri cercano quindi di proporsi in attacco con un tentativo di Nuredini parato da Zanchi al 16′ mentre i lombardi si fanno di nuovo pericolosi con la giocata di Idele al 17′ e poi pure con quella di Bonanomi al 35′. Nel secondo tempo è Bonanomi a servire l’assist per il colpo di testa vincente firmato da Comi e valevole per il vantaggio bergamasco al 47′.

ll raddoppio immediato arriva quindi al 55′ attraverso il calcio di rigore trasformato da Simonetto ed assegnato per l’intervento irregolare commesso da Deseri nei confronti del già protagonista Artesani. Nel finale i giovani del Grifone combinano poco calciando alto con Ghirardello al 69′ e Zanchi non si fa sorprendere dalla punizione battuta da Rossi al 72′.

Una vittoria importante questa per l’Atalanta Primavera che raggiunge dunque quota 33 nella classifica del campionato Primavera 1 2024/2025. ll Genoa Primavera rimane invece bloccato coi suoi 44 punti già posseduti prima del ventinovesimo turno.

