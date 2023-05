Video/ Genoa Bari (4-3) gol e highlights: Criscito firma il successo!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA BARI: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa supera il Bari per 4 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Gilardino a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ con la conclusione larga non di molto provata da uno scatenato Gudmundsson. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu riescono a passare in vantaggio verso il 12′ grazie alla rete messa a segno da Sabelli, su assist di Coda. Gli ospiti allenati da mister Mignani rispondono trovando il gol del pareggio per merito di Sebastiano Esposito al 20′ direttamente su calcio di punizione ma i liguri tornano avanti al 34′ con il gol siglato da Gudmundsson, sempre su suggerimento di Coda.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quando ammirato nel corso della frazione di gioco precedente e sono infatti i grifoni a fallire un’opportunità per allungare mancando la doppietta personale con Gudmundsson, complice la parata provvidenziale di Frattali, al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro Benedetti riprtistina l’equilibrio con l’aiuto di Botta al 68′. Il gol di Ekuban, supportato da Sabelli, del 74′ viene vanificato dalla risposta di Cheddira, liberato da Sebastiano Esposito, all’86’ ma il neo entrato Criscito regala il successo ai genovesi trasformando al 90’+5′ il calcio di rigore concesso per fallo di Maiello su Badelj.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Strootman e Sabelli da un lato, Mallamo, Scheidler, Botta, Cheddira e Maiello dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno del campionato cadetto permettono al Genoa di salire a quota 73 nella classifica della Serie B mentre il Bari non si muove, rimanendo fermo a 65 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GENOA BARI: IL TABELLINO

Genoa-Bari 4 a 3 (p.t. 2-1)

Reti: 12′ Sabelli(G); 20′ Se. Esposito(B); 34′ Gudmundsson(G); 68′ Benedetti(B); 74′ Ekuban(G); 86′ Cheddira(B); 90’+5′ RIG. Criscito(G).

Assist: 12′, 34′ Coda(G); 68′ Botta(B); 74′ Sabelli(G); 86′ Se. Esposito(B).

GENOA (4-3-1-2) – Martinez; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Hefti; Strootman, Badelj, Jagiello; Salcedo, Coda, Gudmundsson. All.: Gilardino.

BARI (4-3-1-2) – Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Benali, Benedetti; Esposito; Antenucci, Scheidler. All.: Mignani.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 3′ Mallamo(B); 14′ Scheidler(B); 60′ Strootman(G); 70′ Botta(B); 76′ Sabelli(G); 89′ Cheddira(B); 90’+4′ Maiello(B).

