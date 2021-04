Video/ Genoa Benevento (2-2): highlights e gol. Tutto nel primo tempo!

Spareggio salvezza ieri sera al Marassi per la 32^ giornata di Serie A tra Genoa e Benevento, con le squadre di Ballardini e Inzaghi che si annullano al 90’ con il pareggio fissato sul 2-2. Un verdetto rimasto in bilico fino alla fine e che pure lascia aperto ogni scenario per i due club, tra retrocessione e salvezza, al termine di questa entusiasmate stagione: ma soprattutto la serata di Pandev, che trova il record dei 100 gol in Serie A. Venendo ora alle azioni salienti della sfida occorsa in terra ligure, va detto che al via è gran occasione per gli stregoni entro i primi 5 minuti di gioco: la direzione arbitrale concede infatti agli ospiti un calcio di rigore per fallo di Radovanovic, e dal dischetto Viola non sbaglia portando Benevento avanti per 1-0. A reazione del grifone è però immediata e tempo sei minuti tocca a Pandev riportare in parità il risultato sull’1-1. La festa dei liguri però dura poco: una difesa troppo statica lascia passare Ladapula, che al 15’ riporta avanti il Benevento per 2-1. È poi ancora girandola di emozioni in queste prime battute del match, quando al 21’ Pandev celebra il centesimo gol in Serie A, firmando il 2-2 tra Genoa e Benevento. Fino all’intervallo è poi ritmo molto alto in campo, ma di fatto davanti ai due specchi succede molto poco da segnalare, se non il rigore reclamato dal Genoa per fallo di mano dei giallorossi, che però l’arbitro non ha concesso. Rientrati in campo dopo l’intervallo sono stati ancora ritmi alti di gioco, ma man mano che scorrevano i munti la partita si è un po’ “seduta”, rivelandosi molto meno divertente rispetto al via. Badelj e Gaich provano a rianimare il gioco firmando una buona azione da gol a testa, ma di fatto ben poco accade in area e al triplice fischio finale il risultato non cambia. E’ pareggio per 2-2 tra Genoa e Benevento al Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA/ Quote: Gasperini ancora senza Hateboer

IL TABELLINO

GENOA BENEVENTO 2-2

Marcatori: 5′ Viola (B), 11′, 21′ Pandev (G), 15′ Lapadula (B)

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman (78′ Behrami), Biraschi (78′ Goldaniga); Pandev (71′ Pjaca), Destro (71′ Shomurodov). All.: Ballardini

Dzeko lascia la Roma?/ Rombola: "Saluterà Trigoria e al suo posto.." (esclusiva)

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia (35′ Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola (87′ Schiattarella), Ionita (78′ Dabo), Improta; Gaich (78′ Insigne), Lapadula (87′ Di Serio). All.: Inzaghi

Arbitro: Pairetto

VIDEO GENOA BENEVENTO, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote, torna Caicedo, ma Correa.. (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA