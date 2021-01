Video/ Genoa Bologna (2-0): highlights e gol. Zajc e Destro puniscono gli emiliani

Il video con i gol e gli highlights di Genoa Bologna testimonia la rinascita del Grifone sotto le cure di Davide Ballardini. Secondo successo dal ritorno in panchina per il tecnico ravennate, che azzecca gli undici titolari e viene ripagato sul campo prima da Zajc e poi da Mattia Destro. La difesa è incerottata e in attesa di rinforzi si affida al tuttofare Radovanovic. A centrocampo c’è spazio per Behrami, mentre davanti Shomurodov cerca conferme. Dall’altra parte Mihajlovic preferisce Vignato a Barrow, salvo poi inserirlo nella ripresa per cercare di rimettere in piedi il match. Le prime occasioni della partita hanno la firma di Destro e Criscito. Il Genoa preme, ma anche il Bologna è in grado di mettere in apprensione la retroguardia guidata da Perin e lo fa in ripartenza con Palacio e Orsolini. In chiusura di tempo il Genoa spezza l’equilibrio della gara: bell’azione dell’uzbeko Shomurodov e assist per Zajc, il cui tiro ravvicinati finisce alle spalle di Da Costa all’angolino. I felsinei provano a reagire, Ballardini invece cerca il cambio giusto e si affida al giovanissimo Ebongue. Il nuovo entrato ruba palla a Schouten e serve a Mattia Destro il pallone del 2-0. L’ex attaccante di Milan e Roma non sbaglia e permette al Genoa di mettere in ghiaccio il punteggio. Ebongue, intanto, viene richiamato in panchina al posto di Lerager, evidentemente ritenuto più affidabile da Ballardini per la fase finale del match. Il Bologna insiste con la brillantezza di Barrow, ma il Genoa si riscopre solido e protegge una vittoria che vale quota 14 punti in classifica.

IL TABELLINO

GENOA-BOLOGNA 2-0

MARCATORI: 44′ Zajc, 55′ Destro

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami (46′ Eboa Ebongue; 74′ Lerager), Badelj, Zajc, Criscito (46′ Ghiglione); Shomurodov (81′ Pjaca), Destro (86′ Melegoni). All. Ballardini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz (82′ Poli), Danilo, Hickey (60′ Dijks); Schouten (60′ Barrow), Dominguez; Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Vignato; Palacio (82′ Rabbi). All. Mihajlovic.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Radovanovic (G), Ghiglione (G)

Espulsi: nessuno

VIDEO GENOA BOLOGNA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA